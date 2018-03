Album-Release: Vincent Bueno ist "Invinceble"

Vincent Bueno präsentierte am Samstag, den 24.3. sein neues Album “INVINCEBLE” im Unity Dance Studio in der Wiener Millennium City.

2008 wurde er zum Sieger der ORF-Sendung „Musical! Die Show" gewählt und erreichte dadurch in Österreich einen hohen Bekanntheitsgrad. 2016 nahm er mit dem Lied "All We Need is That Love" an der österreichischen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest teil.

Nach den Alben "Step By Step" und "Wieder Leben" startet der 32-Jährige nun mit seinem 3. Album "Invinceble" durch.

Gemeinsam mit der "The Suitcase Band" heizte er den rund 200 Fans ein und präsentierte coole Raps und heiße Beats, bei denen es die Zuseher nicht lange auf den Sitzen hielt.

Im zweiten Teil des Abends gestaltete Vincent Bueno eine Realtalkshow "Real Talk mit Kuya Vince". Eine Art "Late Night Show", die Bueno selbst entwickelt hat.

Special Guests in der Show waren Stand Up Comedian John Smile und die 9toFIVE Band.

Auch Promis, wie Thomas Rabitsch, Yvonne Rueff, Niddl und Eric Papilaya feierten den gelungenen Albumrelease.

“Invinceble” ist nun erhältlich auf iTunes, Spotify, Tidal und CD’s bei Bestellung auf vincent-bueno.com

Vincent Bueno CD-Präsentation

(vaf)