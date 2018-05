Am Donaukanal erblüht Neo-Hotspot Blumenwiese

Philipp Pracser entwickelt sich gerade zum Groß-Gastronomen. Der Besitzer der Ocean Parks in Wien und der Plus City, der Allee zum Genuss und des Kugeltanz Bowling im Prater, des Phoenix Bowling Park Hernals und des Club Schwarzenberg (gemeinsam mit seinem Partner Mario Minar), eröffnete Donnerstagabend einen neuen Beachclub inmitten der Stadt am Donaukanal. Als Vorbilder dienten internationale Beachclubs wie das Carpe Diem in Barcelona oder Nassau Beach in Ibiza.

Sommerliche Gaumenfreuden

Das Restaurant bietet exklusive Burger von der Fleischbank Höllerschmid sowie zahlreiche Salatvarianten an: Dry Aged double Cheeseburger, den feurigen Tijuana Pikante, den Smoked Pulled Pork Burger sowie den Crispy Chicken Burger mit Avocado und gegrillter Ananas, Ingwer und Nachos, einen Fantastic Veggi Burger mit gegrilltem Bio Ziegenkäse, karamellisierte Mellas Birne, Salat und feine Nuss Mischung.

Basis der Salate sind stets handerlesene Blüten, Wildkräuter, Baby Spinat, Baby Blattsalat & Rucola - also für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein Drink gefällig?

Dazu gibt es eiskalte Sangria mit frischen Früchten, Cocktails, Biere, edle heimische Weine von den Weingütern Artner, Sabathi, Hirtzberger, Bründlmayer, aber auch französische etwa vom Chateau Miraval. Hausgemachte Limonaden, Eistees sowie Gins, Whisky, Vodka, und Champagner komplettieren den Beachclub-Charakter.

Im Zentrum der Blumenwiese ragt der DJ heraus, täglich stehen Live Acts am Programm: Links und rechts von ihm befinden sich je zwei große Sitz-Lounges für je 18 bis 20 Personen. „Am 7. Juni startet eine der ersten Eventreihen: „,Blumenwiese meets Afterwork bei Heineken', viele weitere werden folgen,“ verrät Eigentümer Philipp Pracser.

Blumenwiese – Konsumfreier Beachbereich



„Links und rechts von unseren beiden Pavillons haben wir das Konzept vom Donaukanal aufgegriffen und weiter verwirklicht. Bequeme Liegestühlen laden zum konsumfreien Entspannen und Sonnen ein“, führt Philipp Pracser aus.

