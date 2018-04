Außenministerin Karin Kneissl steht auf Ferrari

Vom jordanischen König zum König der Ferraris!

Außenministerin Karin Kneissl, die zuvor ihre Staatsbesuche in Jordanien und Russland absolvierte, gönnte sich gemeinsam mit ihren beiden Boxern Winston und Jacky in den wundervollen steirischen Weinbergen ein wenig Erholung beim Jubiläums-Sportwagentreff in Ehrenhausen, in der schönen Südsteiermark.

Veranstalter und "Mister Ferrari" Heribert Kasper war sichtlich stolz über den hohen Besuch: „Unglaublich, dass hat es noch nie gegeben! Noch nie hatten wir eine Ministerin bei unseren Treffen!“

Ein weiteres Highlight für Kasper war das Wiedersehen mit seinem allerersten Ferrari!

Im Alter von 23 Jahren erfüllte Kasper sich einen Traum: Im Ferrari-Werk in Italien holte er seinen ersten Ferrari ab und traf dabei auch gleich noch den "Boss" Enzo Ferrari.

"Es war unfassbar. Alle standen Habacht, als er den Raum betrat. Man zeigte mir an, dass ich mich von der Couch erheben soll, um in zu begrüßen. Als würde man einen König empfangen.", so Kasper.

Zudem unterzeichnete Enzo Ferrari höchstpersönlich die Abholurkunde mit seiner legendären, violetten Tinte.

Ein Andenken von dem sich Kasper wohl nie trennen wird.

"Wenn ich das versteigern lassen würde, dann hätte ich wohl ausgesorgt. Aber da hängt einfach zu viel dran! Diese urkunde werde ich nie hergeben!"

Der Event war ein voller Erfolg - über 60 Sportwagen, von Lamborghini, Ferrari bis hin zu Jaguar, nahmen an den Ausfahrten teil.

Der Andrang war sogar so groß, dass Kasper selbst gar kein Zimmer mehr im Hotel "Loisium" ergattern konnte.

"Ich habe mir außerhalb ein Hotel genommen. Die Leute die mit ihren schönen Autos hierher kommen, sollen auch in diesem tollen Hotel wohnen können! Sie ja auch toll aus, wenn sie in der Einfahrt stehen!", freut sich Kasper über die Zahlreichen Gäste.

Der Erlös des Events ging an Licht ins Dunkel.

(vaf)