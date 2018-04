Auf Zeitreise für den 11. Diversity-Ball am 5. Mai

Technoides Neon-Outfit, 20er-Jahre-Glam oder doch lieber Petticoat? Eingekleidet von den Style-Experten „Humana People to People“ probten die Schauspieler Stefano Bernardin, Dolores Schmidinger, Michael Schottenberg der neue SOKO Donau-Star Brigitte Kren, Kabarettist Reinhard Nowak, Alkbottle-Sänger Roman Gregory und Russkaja-Frontman Georgij Makazaria ihren großen Auftritt für den Diversity Ball am 5. Mai im Wiener Kursalon. Mit dabei waren auch Models mit und ohne Behinderung, verschiedenen Alters und Geschlechts, unterschiedlicher sexueller Orientierung, Herkunft und Religion, denn der Diversityball ist ein Fest ohne Grenzen.

Bin junge 71

In einem wilden Stilmix aus 90er und Heavy-Metal erschien Dolores Schmidinger. „Ich bin eben jung geblieben. Ich fühle mich wie sehr junge 71 Jahre. Je älter ich werde, umso entspannter nehme ich die Sachen. Man macht sich einfach nicht mehr so viele Sorgen und Gedanken, ob man den anderen eh alles recht macht“, so Schmidinger.

Elegant im Frack erschien Michael Schottenberg. Auch er macht sich um das Älterwerden scheinbar wenig Gedanken. „Ich bin passend meinem Alter angezogen. Über den Jugendwahn mache ich mir keine Gedanken. Ich bin so alt wie ich mich fühle und das ist über 60 … keinen Tag jünger, leide!“

Für die TV-Verbrecherjagd reicht es!

Nachhilfe in Sachen Jugendkultur erhielt der neue SOKO-Donau Star Brigitte Kren. „Ich habe heute die Pommesgabel, dieses Handzeichen gelernt und gehört, dass das immer alle bei Metal-Konzerten machen. Das passt eigentlich ganz gut zu mir, denn im Herzen fühle ich mich nur wie 30, auch wenn ich körperlich natürlich schon etwas nachlasse. Für die Verbrecherjagd im Fernsehen reicht`s aber allemal."

Mit Edelsteinen behaftet erschien Stefano Bernardin zum Fitting. „Eigentlich hatte ich geplant, mit Hilfe der Steine einen Schutzkreis um dieses Veranstaltung zu ziehen. In Wahrscheit steht aber jeder Stein für eine Religion. Am Diversity Ball bringen wir sie alle zusammen.“

11. Diversity Ball

5. Mai 2018, 20:00 Uhr

Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Tickets: € 55 Standard, € 45 ermäßigt

