Auf diese feschen Quastln darf man gerne starren

Slow Fashion, Eco-Mode, Nachhaltigkeit, Fair Trade. Ja eh! Wunderschöne Schlagwörter in einer Zeit der billigen Massenproduktionen mit viel Chemie und elender Kinderarbeit. Man muss jedem jungen, engagierten Unternehmer gratulieren, wenn er - oder in dem Fall sie - das Zeug dazu hat, sich selbstständig zu machen.

Das Geschwister-Paar Alexandra Eisl und Stephanie Klein sowie ihrer Cousine Sophie Eisl brachte vergangenes Jahr den Mut auf, sich mit dem Label "Tassel Tales", dessen Markenzeichen die Tassel, also die Quaste, ist, auf den Markt zu trauen.

Stephanie Klein: "Mit der Prämisse für Slow Fashion, Fair Fashion und smarte Ready-to-Wear aus natürlichen Materialien wurde das Label organisch auf den Weg gebracht. Facettenreich und lebendig vermitteln die Designs mit klaren Schnitten auch die Liebe zum Detail. Tassel Tales ist der Inbegriff für Bohemian Elegance, inspiriert von der Schönheit Marokkos, seinen farbenfrohen Landschaften und dessen Handwerkskunst."

Indien und Marokko

Tassel Tales legt nicht nur Wert auf nachhaltig produzierte Ware für die Endkonsumentin, sondern auch auf eine transparente Produktionskette. Denn fair fängt nicht erst beim Verbraucher an. Daher werden Styles und Tassels für einen fairen Lohn von Frauen-Kollektiven in Indien und Marokko produziert - Saheli Women in Indien und Al Kawtar in Marokko. Jedes Produkt erzählt eine Geschichte: die Geschichte seiner Herkunft und der Menschen die an seiner Entstehung beteiligt sind.

Bei der Präsentation hörten sich Comedian Alexander Goebel, Schauspielerin Patricia Aulitzky sowie das Unternehmer-Geschwister-Paar Thomas und Michaela Klein schon mal die ersten Geschichten an von fernen Ländern und der Sehnsucht nach einem guten Lebensstil an.

Alle Infos zu Tassel Tales finden Sie HIER

Der Pop Up Store läuft noch bis Samstag, 17. März um 18.30 Uhr im AFA-Büro, Lindengasse 27/1, 1070 Wien

(man)