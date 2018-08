Hier heiratet Samstag Außenministerin Kneissl

Nichts gegen das wunderschöne Schloss Gamlitz, aber mit der Ersatz-Hochzeits-Location (es gab an dem heuer sehr beliebten Hochzeitsdatum 18.8.‘18 eine Doppelbuchung) hätte es Karin Kneissl (53) nicht besser treffen können. Aus gut informierter Quelle erfuhr "Heute", dass die Außenministerin kommenden Samstag ihren Lebensgefährten, den Unternehmer Wolfgang Meilinger (54) beim "Tscheppe" an der idyllischen südsteirischen Weinstraße heiraten wird.

Backhenderl & Dirndl?

Berühmt sind dort die Backhendln von Haubenkoch Heinz Preschan in gleich vier verschiedenen Variationen. Klassisch paniert, mit Kürbiskern-Panier, mit Rote-Rüben-Panade und mit Doppel-Panade. Auf das knusprige kulinarische Highlight schwört übrigens auch Peter Kraus, der gleich ums Eck ein Haus besitzt.

Kneissl gilt als Dirndl-Fan – Dresscode Tracht wäre daher gut möglich. Ihr Lieblingsdesigner Atil Kutoglu schneidert ihr Hochzeitskleid jedenfalls fix nicht.

Putin im Anflug

Das Einsatzkommando Cobra rüstet sich. Wie die „Krone“ berichtete, wird Russlands Präsident Wladimir Putin bei Karin Kneissls Hochzeit erwartet. Gestern (Mittwoch) bestätigte der Kreml Putins zweiten Besuch in Österreich innerhalb von nur zwei Monaten. Wladimir Putin hat somit am Samstag ein straffes Programm - trifft er doch am selben Tag auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Auf dem Weg dorthin legt er einen Zwischenstop in der Südsteiermark zum Gratulieren ein.



Als Gäste fix dabei: Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vize Heinz-Christian Strache und weitere Mitglieder der Regierung.

