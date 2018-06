Beachvolleyball: Promis matchen sich im Sand

10.000 Euro standen am Ende für den Verein von ORF-Star Vera Russwurm „komm und Hilf mit Vera“ zu Buche, der heuer mit der 15. Promi Beachvolleyball Trophy von Eventguru Kurt Faist,

im Strandbad Baden bei Wien zum 5. Mal unterstützt wurde.

Damit geholfen werden kann, zeigte eine große Promi-Schar, wie gut sie baggern kann - und das nicht bei gerade sommerlichen Wetterverhältnissen. Die Spieler hatten aber trotzdem noch Glück im Unglück, denn es regnete fast bis zu Beginn des Turnieres und dann wieder nach dem Schlusspfiff.

"Es war für uns wieder eine besondere Ehre, vor einem internationalen Turnier in einem so schönen und exklusiven Rahmen mit meiner Trophy diese Veranstaltung zu eröffnen", so Veranstalter Kurt Faist.

Vera Russwurm: "Es freut mich wirklich sehr, dass Kurt mit seiner Beachvolleyball Trophy zum 5. Mal meinen Verein unterstützt hat. Seine Events sind einfach genial und es macht immer großen Spaß dabei zu sein."

