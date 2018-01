Kanzler Kurz sagt auch für den Jägerball ab

Eigentlich ist er dem Tanz-Parkett gar nicht so abgeneigt. In der Vergangenheit besuchte Sebastian Kurz vor allem Bälle mit dem Dresscode Tracht sehr gerne. So tanzte er schon mehrmals mit Freundin Susanne Thier am NÖ Bauernbundball im Austria Center an, auch der Steirerball in der Hofburg stand schon auf seinem Programm und natürlich das Highlight zünftig-eleganter Feste - der Ball des Grünen Kreuz, also der Jägerball.

Strache kommt

Doch wie "Heute" aus dem Ballbüro erfuhrt, erteilte der Kanzler auch dem Jägerball (Montag, 29.Jänner) eine Absage. Er überläßt den Auftritt lieber Kollegen aus der neuen Bundesregierung. So haben Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Elisabeth Köstinger (Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sowie Außenministerin Karin Kneissl ihr Kommen bestätigt.

Bislang ist auch noch unklar, ob Sebastian Kurz den Wiener Opernball am 8. Februar besuchen wird. Bis jetzt hat er sich offiziell noch nicht entschieden. Wie es heißt, möchte er keine Fotos von sich mit dem Champagnerglas in der Hand, wenn gleichzeitig in der Öffentlichkeit über soziale Kürzungen debattiert wird. Kleiner Tipp: Sie servieren auch Mineralwasser in der Wiener Staatsoper.

