Cathy Lugner: Verraucht und verrucht

Cathy Lugner wirft sich ja gerne mal in Pose um ihren Fans das ein oder andere "like" abzuknüpfen - mit einem ihrer neuesten Bilder eckt die Blondine allerdings ein wenig an.

Umfrage Finden Sie es gut, dass sie Cathy mit einer Zigarette ablichten lässt? Ja! Ist doch nur ein Bild. Da muss man sich nicht künstlich aufregen!

Nein! Sie sollte ein Vorbild für ihre Fans und vor allem für ihre Tochter sein!

Ist mir egal.

In einem heißen, schwarzen Dessous ließ sich die Lugner-Ex ablichten - an sich nichts Neues oder Aufregendes!

Was manche Fans jedoch stört ist die Zigarette in der Hand!

Auf ihrer Instagram-Seite sind unter dem Posting Kommentare wie: "Ich finde es sehr schade wie du dich in letzter Zeit hier präsentierst!", oder "Ich hoffe du rauchst nicht wirklich!" und "Ohne Zigarette wäre das Foto geiler!" zu finden.

Eine Userin geht noch einen Schritt weiter: "Was wohl deine Tochter zu diesem Bildern sagt?"

Ob die kleine Leonie den Instagram-Account ihrer Mama wohl ansehen darf?

Wenn ja, sollte Cathy dann nicht mir gutem Beispiel vorangehen und abgesehen davon, dass sie sexy Bilder postet, nicht auch darauf achten mit welchen Requisiten sie posiert?

(vaf)