Cathy Lugner in Nackt-Show, ihre Familie tobt

Seit der Scheidung von Richard Lugner hält seine Ex-Frau Cathy Ausschau nach einem neuen Mann an ihrer Seite - bisher ergebnislos. Während sich "Mörtel" bei diversen Veranstaltung häufig in Begleitung von diversen Damen zeigt, schreitet die 28-Jährige meist alleine über den Red Carpet.

Zwar postete Cathy auf ihrem Instagram-Profilen vor wenigen Monaten Urlaubsfotos, die auf eine Beziehung hätten schließen lassen können. Daraus dürfte im Endeffekt aber dann doch nichts geworden sein.

Um also endlich ihren Mr. Right finden zu können, nimmt die Blondine nun sogar an einer Dating-Show teil. Doch wer jetzt glaubt, dass Cathy bald beim "Bachelor" zu sehen ist, liegt rechtschaffen falsch. Wie "heute.at" bereits im Oktober 2017 berichtete, tritt Cathy bei der Nackt-Dating-Show "Naked Attraction"auf.

Cathy nackt auf Männersuche

Am kommenden Montag, den 5. Februar,Cathy geht auf RTL 2 auf Männerjagd. Und zwar komplett nackt! Wie die männlichen Kandidaten wird sich die 28-Jährige nämlich so zeigen, wie Gott sie schuf und der Beauty-Doc nachmodelierte.



Quelle: RTL II

Ihre (männlichen) Fans sind in der Erwartungsfreude mutmaßlich kaum zu bremsen und fiebern dem Ereignis entgegen. Cathys Familie hingegen würde lieber im Erdboden versinken.

Familie "nicht happy" darüber

Wie Cathy gegenüber "Promiflash" nämlich verriet, waren ihre Angehörigen alles andere als begeistert von der TV-Idee. "Natürlich war mein Umfeld jetzt nicht gerade so überrascht beziehungsweise happy darüber", gesteht die 28-Jährige.

Die Mutter einer kleinen Tochter (Leonie, 9) kann ihre Familie zwar durchaus verstehen, das letzte Wort hat allerdings sie selbst. Cathy: "Ich treffe grundsätzlich meine Entscheidungen selbst. Ich hatte einfach Bock darauf, da mitzumachen."

Sie sei von der Show und der neuen Art des Kennenlernens so fasziniert gewesen, dass sie einfach daran teilnehmen wollte. Möglicherweise spielte auch ihre Gage eine mittelschwere Rolle.

Ob Cathy bei der Nackt-Dating-Show "Naked Attraction" wirklich ihren Traummann finden wird, steht noch in den Sternen bzw Sternchen.

Naked Attraction - Dating Hautnah" auf RTL II ab 5. Februar, montags um 22.15 Uhr.

(wil)