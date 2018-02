Cathy Lugner schon wieder beim Beauty-Doc

Brüste, Nase, Lippen und wer weiß was noch - Cathy Lugner lässt gerne an sich herum schnippeln, um sich den Traum vom perfekten Körper zu erfüllen, um diesen dann in Nackt-Dating-Shows präsentieren zu können.

Diesmal postete Cathy ein Bild von sich auf Instagram, dass sie beim Arztbesuch in Köln, gemeinsam mit ihrem Gesichts-Designer Dr. Sina Djalaei zeigt.

"Heute bei d_aestetic zum Auffrischen meiner Konturen. Tut überhaupt nicht weh und ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden!", schwärmt Cathy. "Er ist auf Unterspritzungen spezialisiert, Aufbau der Gesichtskonturen, Lippen etc. Er ist einfach super!", wirbt die Blondine weiter für den Beauty-Doc.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lugner Werbung für Schönheits-OP's macht. Vor rund einer Woche postete Cathy ein Video einer Firma, die Ratenzahlungen für Beauty-OP's anbietet, damit sich auch wirklich jeder den Traum vom schönen Näschen oder einer prallen Oberweite leisten kann.

Nicht alle sind von ihrem Posting begeistert. So schreibt ein Follower: "Bei Cathy ist die Sucht zu gefallen größer, als die Angst ihre Gesundheit zu ruinieren!"

Auch, dass Cathy Werbung für solche Eingriffe macht kommt nicht bei jedem Fan gut an - immerhin hat Cathy so etwas wie eine "Vorbildfunktion" für ihre Follower - und natürlich auch für ihre Tochter Leonie.

Wie viele Operationen noch folgen werden, weiß wahrscheinlich nicht einmal mehr Cathy selbst - sie scheint den Überblick verloren zu haben und einer wahren Beauty-Sucht verfallen zu sein.

Ein Follower schreibt sogar: "Es wir kommen wie bei Jocely Wildenstein!".

(vaf)