Das sagt Richard Lugner zu Cathys Nacktauftritt

Der Auftritt von Cathy Lugner bei der Nacktshow "Naked Attraction - Dating hautnah" sorgt gerade für mächtig Schlagzeilen. Ob in ihrer Heimat Deutschland oder auch in Österreich - Cathy Lugner ist in aller Munde. Ziel erreicht, Mission accomplished!

Doch während die 28-Jährige noch immer felsenfest davon überzeugt ist, dass ihr Auftritt bei der TV-Show wohl die richtige Entscheidung (für ihre Karriere?!) war, ist ihre eigene Familie wenig überzeugt davon. Ganz im Gegenteil. Cathys Verwandtschaft hätte ihr vermutlich liebend gerne von der Teilnahme bei der Show abgeraten.

"Umfeld nicht happy darüber"

"Natürlich war mein Umfeld jetzt nicht gerade so überrascht beziehungsweise happy darüber", verriet die Blondine gegenüber "Promiflash" noch vor der Show. Sie treffe aber ihre eigenen Entscheidungen und hatte einfach "Bock darauf, da mitzumachen".

Cathy hatte mit ihren Angehörigen zwar über den Auftritt gesprochen, dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben hat sie davon aber nichts erzählt. Denn ihre Tochter Leonie wusste nichts davon.

Auftritt vor Tochter geheim gehalten

Und das aus gutem Grund. "Nicht alle Themen werden so offen besprochen. Immer alles schön altersgerecht!", erklärte die 28-Jährige. Wie lange sie den Nacktauftritt aber vor der Neunjährigen tatsächlich geheim halten kann, ist fraglich.

Während sie also den Auftritt bei "Naked Attraction" vor ihrem Töchterchen unter Verschluss hielt, wusste ihr Ex-Mann Richard Lugner darüber Bescheid. Das war auch wirklich nicht schwer, immerhin wurde in Deutschland und Österreich ausführlich darüber berichtet.

Cathy und das Niveau

Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen hat "Mörtel" Montagabend aber nicht vor dem Fernseher gesessen und die Nacktshow verfolgt. Warum auch? Immerhin hat der Baulöwe schon alles von Cathy gesehen. Überraschungseffekt also Null.

Auch wenn der 85-Jährige nicht gerne über seine Ex-Frau und die gemeinsame Zeit spricht, hat sich "Richie" dennoch eine kleine, aber feine, Aussage zu dem Auftritt entlocken lassen. "Cathy begibt sich irgendwann auf ein zu tiefes Niveau, da muss sie aufpassen!", so "Mörtel" gegenüber "Heute". Autsch! Der hat gesessen. Dennoch: sehr diplomatisch ausgedrückt Herr Lugner.

Eine neue Liebe?

Für Cathy hat sich ihre Teilnahme am Ende übrigens nicht gelohnt. Zumindest nicht in Sachen "Liebe". Denn aus dem Date mit ihrem Auserwählten Rico ist am Ende leider nichts geworden. Damit geht für die 28-Jährige die Suche nach Mr. Right weiter. Hoffentlich aber nicht auf einem zu tiefen Niveau.

