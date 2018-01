Cathy Lugner kommt für Erotik-Ball nach Wien

"Ihr Schnecken! Diesen Freitag bin ich wieder in Österreich! Ihr könnt am 02.02. im Club Empire in Wiener Neustadt mit mir feiern!! Freu mich auf euch!", schreibt Cathy auf ihrer Instagram-Seite.

Grund ihres Besuches? Der Club veranstaltet kommenden Freitag einen Erotikball und da darf die sexy Blondine natürlich nicht fehlen.

Cathy will mit ihrem Auftritt in Wien wohl auch kräftig die Werbetrommel für "Naked Attraction" rühren, eine Dating Show, in der Cathy nun nach der "wahren Liebe" sucht. Und wie ginge das besser als pudelnackt?

Wie die männlichen Kandidaten wird sich die 28-Jährige nämlich so zeigen, wie Gott sie schuf und der Beauty-Doc nachmodelierte.

Erotik-Star?

Immer mehr fällt auf, dass Cathy nun die Erotikschiene fährt - auf Instagram posiert sie nur mehr halbnackt und in anzüglichen posen! An sich nichts Neues, doch die Bilder häufen sich und sie zeigt so viel nackte Haut wie nie. Nun auch noch der Besuch eines Erotikballs mit wilden Showeinlagen!

Wo soll das nur hinführen, liebe Cathy?

