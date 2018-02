Cathys Vater von Nackt-TV-Auftritt entsetzt

Nackt, nackter, Cathy Lugner!

Umfrage Hat es Cathy Lugner mit ihrem Nacktauftritt übertrieben? Ja, auf jeden Fall! Das ist einfach nur mehr unterste Schublade

Nein, es geht sicher noch tiefer

Dazu möchte ich mich nicht äußern

Es gibt nichts, das mir mehr wurscht ist, als das was Cathy Lugner macht

Am Montagabend zeigte sich die Exfrau von Richard Lugner in der TV-Sednung "Naked Attraction", wie Gott sie schuf.

Nur ein kleiner, glitzernder Sticker bedeckte den Schambereich der Blondine, als sie sich den zuvor auserwählten, ebenfalls nackten Männern, präsentierte.

Einer der "Nackerbatzeln" durfte Cathy nach kurzem Geplauder auf ein Date ausführen, um auch ihre inneren Werte kennenlernen zu können.

Ex-Mann Richard Lugner verfolgte die Show zuhause auf seiner Couch gemeinsam mit einer neuen Blondine - Anastasia, eine Baumeisterin aus Deutschland. Ein Date war der TV-Abend jedoch nicht!

"Die Dame ist nur zu Besuch hier. Wir kennen uns von einem früheren Event auf dem ich mit Andrea war. Da sie auch Baumeisterin ist, haben wir gemeinsame Themen."

Lugner zeigte sich im Gespräch mit "Heute" alles andere als "amused": "Das ist einfach nur schlimm! Man muss wissen, wo die Grenzen sind!".

Selbst Cathys Vater meldete sich zu Wort - er rief Lugner nach der Ausstrahlung der Sendung an und zeigte sich entsetzt über den TV-Auftritt seiner Tochter. "So viele Menschen rufen mich jetzt an und fragen warum sie das macht!", erzählte er "Mörtel" enttäuscht am Telefon.

(vaf)