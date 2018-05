Cathy Lugner packt über ihr Sexleben aus

Dass sich Cathy Lugner auf ihren Social-Media-Profilen durchaus freizügig gibt, ist bekanntlich nichts Neues. Doch auch wenn sie auf Instagram und Co. gerne einmal die Hüllen fallen lässt und sich in heißen Bikinis oder Unterwäsche zeigt, bei ihrem Privatleben gibt sich die 28-Jährige äußerst zugeknöpft.

Umfrage Würden Sie Cathy Lugner daten? Sofort! Sie ist meine Traumfrau!

Ja, ich würde gerne sehen, wie sie wirklich ist!

Naja, ich glaube eher nicht...

Nein, auf gar keinen Fall!

Wer ist Cathy Lugner?

Nur selten äußert sich die Ex-Frau von Baumeister Richard Lugner in Interviews zu Liebesgerüchten und ihren vermeintlichen Männerbekanntschaften. Ihr Privatleben soll für die Medien (weitestgehend) ein Tabu-Thema bleiben.

In einem Gespräch mit "extratripp.com" hat die Blondine und Mutter der kleinen Leonie nun intime Details zu ihrem Liebeslieben verraten und auch offen über One-Night-Stands geplaudert.

Kostenloser Sex einfacher, als Pizza bestellen

Laut "Spatzi" ist es nämlich gar nicht so leicht für sie einen geeigneten Partner an ihrer Seite zu finden, denn "in meiner Position ist es sehr schwierig Männer überhaupt näher kennen zu lernen".

"Zudem kommt hinzu, dass heute zu Tage die Generation kaum noch auf ehrliche und treue Beziehungen baut - zumindest nach meinen Erfahrungen. Kostenloser Sex ist Dank Datingportalen einfacher, als Pizza bestellen, das ist sehr schade", so Cathy in dem Interview mit "extratripp.com".

Cathy ist dennoch optimistisch und weiß: "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn." Doch welche Qualitäten müssten Mr. Right eigentlich mitbringen? "Humor! Ich liebe Männer die Sinn für Humor haben, integer sind, familienbezogen und vor allem ehrlich. Auf Blender und selbst ernannte Player habe ich keine Lust", stellt die 28-Jährige klar.

"Suche nicht nach irgendwelchen Sexpartnern"

Und wie steht sie zu dem Thema One-Night-Stands? Ist das überhaupt etwas für die junge Mutter? Cathy: "Naja, ich bin ja keine Nonne, aber ich bin auch keineswegs die Frau, die sich schnell auf jemanden einlässt oder nach irgendwelchen Sexpartnern sucht.

Stattdessen sei die Blondine sehr "sensibel", auch wenn sie eine "große Klappe" hat. Für intime Momente brauche sie dann doch jemanden, bei dem "ich mich fallen lassen kann. Das setzt natürlich eine gewisse Vertrauensbasis voraus und die baut man nicht so leicht auf."

Wir drücken Cathy weiterhin fest die Daumen, dass sie bald ihren Mr. Right findet. Denn für "jeden Topf gibt es einen passenden Deckel".

(wil)