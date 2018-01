Cathy Lugner rechnet mit ihren Hatern ab

Auf ihren Social-Media-Profilen zeigt sich Cathy Lugner gerne freizügig. Wer auf Instagram und Facebook sich durch die prall gefüllte Bildergalerie klickt, der findet neben diversen Urlaubsfotos auch jede Menge erotischer Bilder.

Einmal sitzt Cathy in heißen Dessous vor einem Klavier, ein anderes Mal räkelt sie sich sexy im Bett und lässt die Herzen der Männerwelt höher schlagen.

Doch unter zahlreichen positiven Kommentaren unter den Bildern, muss die "Mörtel"-Ex auch ordentlich Kritik einstecken. Denn nicht jeder kann etwas mit den sexy Fotos anfangen.

"Werd erwachsen"

"Also ich find dich ja so sehr hübsch! Aber ich finde wenn man ein Kind hat braucht man solche Fotos nicht ins Netz stellen", schreibt eine Userin. Oder: "Werd erwachsen und übernimm Verantwortung deiner Tochter gegenüber. Oder soll sie auch mal nur als Sexobjekt enden?

Hallöchen aus Berlin 🤪

Vor allem mit der Tatsache, dass sich Cathy als Mutter so sexy in Szene setzt, ist einigen Fans ein ordentlicher Dorn im Auge. Cathy solle nicht halbnackte Fotos posten, denn immerhin würde ihre Tochter die Aufnahmen später auch einmal finden können, so die Kritik der User.

Cathy bezieht Stellung

Cathy hat zu den Kritiken bis jetzt noch nicht Stellung bezogen. Bis jetzt! Denn in einem Interview mit "Promiflash" wurde die 28-Jährige auf das Thema angesprochen.

"Ich bin ja eigentlich auch nur eine Frau, weil viele immer sagen: 'Du bist ja auch Mutter und wie kannst du nur?' Ich glaube, das muss man einfach differenziert sehen", so Lugner in Richtung Kritiker.

"Es sind einfach nur heiße Bilder und es ist nichts Verwerfliches. Es macht mir Spaß und deshalb wird es auch weiterhin welche geben", verspricht Cathy jenen Fans, die sich an den Aufnahmen erfreuen.

(wil)