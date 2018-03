Cathy Lugner wünscht sich noch ein zweites Kind

Im zarten Alter von 18 Jahren ist Cathy Lugner zum ersten Mal Mama geworden. Die kleine Leonie ist der ganze Stolz der 28-Jährigen und dementsprechend wird ihre Tochter auch von ihr verwöhnt.

Doch die Ex von "Mörtel" achtet genau darauf, dass Leonie eine normale Kindheit hat und nicht nur im Luxus schwelgt. Das ist Cathy nämlich sehr wichtig!

"Meine Tochter geht auf eine normale Schule, sie wird nicht mit einem Helikopter zur Schule geflogen oder in einem Lamborghini gefahren. Gut, in einem Porsche, aber es ist alles noch im Rahmen", verriet die 28-Jährige vor wenigen Wochen in einem Interview mit "Promiflash".

"Brauche erstmals den richtigen Typen"

Und Cathy könnte sich durchaus vorstellen ihre Familie noch zu erweitern. Einen Partner hat die Blondine zwar aktuell nicht, dennoch könne sie sich durchaus noch ein Geschwisterchen für Leonie vorstellen.

"Ja, irgendwann schon. Aber dafür brauche ich erstmal den richtigen Typen an meiner Seite und das sieht im Moment sehr schlecht aus", erklärte Cathy zu "Promiflash". Mit ihren 28 Jahren hat sie aber immerhin noch genügend Zeit für ein weiteres Kind.

Erfolglose Partnersuche bei Nacktshow

Apropos Liebe! Aus ihrer Suche nach Mr. Right bei der Nackt-Datingshow "Naked Attraction" ist bekanntlich nichts geworden, dennoch gibt das Playmate nicht auf, doch noch einen neuen Partner zu finden. Seit ihrer Scheidung von Richard Lugner hat es jedenfalls noch kein Mann an ihre Seite geschafft.

Wir drücken Cathy ganz fest die Daumen, dass es bald mit einer neuen Liebe klappt... und vor allem auch mit ihrer zukünftigen Familienplanung!

