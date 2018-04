Cathy Lugner zeigt sich mit Kopftuch

Sichtlich entspannt und in bester Laune zeigt sich Cathy Lugner bei ihrem Urlaub in den Emiraten. Die 28-Jährige gönnt sich aktuell eine kleine Auszeit und reiste dafür nach Dubai und Abu Dhabi.

Dort besuchte sie unter anderem den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, und genießt die Sonne am Strand. Natürlich müssen die traumhaften Tage auch festgehalten werden und so postet Cathy die Bilder auch fleißig auf Instagram. Immerhin will sie ja ihre über 92.000 Fans auch auf dem Laufenden halten.

Ob im Bikini am Meer, in einem luftigen Kleidchen unter Palmen, oder im "Buisness-Look" mit Handtäschen im Burj Khalifa - die Fotokamera darf bei ihren Ausflügen natürlich nicht fehlen.

Cathy zeigt sich zugeknöpft

Zwar zeigt sich Cathy bei den meisten Pics durchaus in gewohnter Pose und äußerst freizügig, auf einem der Bilder auf ihrem Profil präsentiert sich die Ex von Baumeister Richard Lugner aber sehr zugeknöpft. Ein durchaus ungewohntes Bild!

Denn bei ihrem Besuch der Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi musste die 28-Jährige zur Abwechslung einmal ihren Körper bedecken. Auch ein Kopftuch musste Cathy tragen, so verlangt es die Religion. Eine Moschee darf man nämlich nur dann betreten, wenn man bedeckt ist.

"Wow... dieser Ort ist erstaunlich"

Und Cathy hält sich natürlich brav an die Vorgaben des Landes und wirft sich in Schale. Der Moschee-Besuch hat der Blondine übrigens gut gefallen. "Wow... dieser Ort ist erstaunlich", schreibt sie zu dem Bild, auf dem sie mit Hidschab vor der Moschee zu sehen ist.

Schon bald wird "Spatzi" aber wieder die Heimreise antreten, denn auf sie wartet bereits ein neues Projekt. Medienberichten zufolge soll die 28-Jährige ein großes TV-Projekt an Land gezogen haben. Worum es sich dabei genau handelt, ist allerdings (noch) nicht bekannt.

So wie wir Cathy aber kennen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Playboy-Model wieder irgendwo auf der Bildschirmfläche auftaucht.

