Chile, Cote d'Azur & Co: Hier urlauben die Promis

Seit einigen Wochen schon hat uns der Sommer fest im Griff. Bei Temperaturen von fast durchgehend 30 Grad, ist der Gedanke an eine frische Meeresbrise oder einen Sprung in den Pool allgegenwärtig.

Da ist es nur verständlich, dass auch die Promis nach einer wohlverdienten Abkühlung suchen.

Ex-Miss Vienna räkelt sich in Kroatien

Model und Ex-Miss Vienna 2014 Katharina Nahlik urlaubt gerade in Hvar (Kroatien) mit ihrem Verlobten Shilo Mazepa, mit dem sie sich immer wieder turtelnd auf Instagram zeigt.

Bei der hübschen 22-Jährigen wird der Strand dann auch gleich zur Shooting-Location, denn ihre Follower möchten ja täglich mit neuen Posts versorgt werden.



Low Tide High Life 🌊 Ein Beitrag geteilt von Katharina Nahlik (@katharinanahlik) am Jul 29, 2018 um 7:18 PDT

Nicht ohne meinen Flamingo

Die deutsche Schauspielerin Elke Winkens, die derzeit in der Rolle der Xenia Saalfeld in "Sturm der Liebe" zusehen ist, planscht lieber in österreichischen Gewässern. Samt Hund und aufblasbarem Flamingo erfrischt sich Wilkens am Wallersee in Salzburg.

Edle Geburtstags-Fete

Model Barbara Meier verbringt ihren Urlaub gerne etwas schicker!

In der Nobelstadt St.Tropez räkelt sich die Germanys Next Topmodel-Gewinnerin im stylischen Bikini am Pool. Auch sie inszeniert diesen Moment gekonnt auf Instagram und lässt ihre Fangemeinde an ihrem exklusiven Urlaub teilhaben. Fehlt eigentlich nur noch das Fläschchen Sekt am Poolrand - denn Meier feierte dort auch ihren 32. Geburtstag.

Frau über Board in Bodrum

An der türkischen Cote d'Azur schippert derzeit Moderations-Sternchen Victoria Swarovski durch die Weltgeschichte. Die Kristall-Erbin postete ein Bild von sich auf einer "kleinen" Yacht in einer Bucht vor Bordum. Die 24-Jährige balanciert gekonnt auf der Reling - als würde sie den ganzen Tag nichts anderes machen.

Nun ja, ist ja auch Urlaub.

Shopping statt Meer ist das Motto von Opernstar Anna Netrebko.

Sie schlendert gemütlich durch einen Markt in Chile und begutachtet dabei die traditionell gefertigten Souvenirs und die vielen bunten Stoffe. Vielleicht findet die Sängerin ja auch das ein oder andere Material für eines ihrer auffälligen Outfits. Selber nähen wird sie es aber wohl eher nicht.

Doch Netrebko ist nicht nur zum Entspannen dort - heute Abend steht die Diva in der Movistar Arena in Santiago auf der Bühne. Danach geht es weiter nach Sao Paolo und Lima.

Auch dort werden sich bestimmt wundervolle Märkte finden lassen.

