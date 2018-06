"Mausi" Lugner: Scheidung nach heimlicher Ehe

Für gleich zwei große Überraschungen sorgte Donnerstagmorgen Christina "Mausi" Lugner.

Um 9.30 Uhr erschien die Ex-Frau von Baumeister Richard Lugner zu ihrem Scheidungstermin im Gericht in der Marxergasse in Wien. Aber moment, haben wir da etwas verpasst?

Wie? Scheidung?

Was bisher kaum jemand wusste, Christina Lugner heiratete vor rund 2 Jahren still und heimlich ihren langjährigen Freund Franz Geisslhofer. Nur der engste Freundeskreis wusste von der Hochzeit und hielt bis dato dicht. Im Rahmen des Gerichtsprozesses kam die Ehe nun ans Licht.

Ein "Gerichtskiebitz" plauderte aus dem Nähkästchen und informierte "Heute" über den Scheidungstermin.

Seit 2007 waren Lugner und der Unternehmer ein Paar. In der Öffentlichkeit zeigten sich die beiden jedoch nur selten gemeinsam. "Für das Privatleben ist es glaub ich besser, wenn man nicht zu sehr in den Medien ist. Dann können die einen nicht gegeneinander ausspielen!", verriet Lugner in einem früheren Interview. Doch auch der vorsichtige Umgang mit den Medien hat das Ehe-Aus nicht verhindern können.

So aufregend die News zur heimlichen Ehe auch sind, genau so schade ist es, dass die Scheidung damit gleich Hand in Hand geht.

"Unsere Scheidung ist einvernehmlich! Wir wollen das beide so. Aber natürlich ist es traurig und drückt auf's Gemüt!", erklärt Christina Lugner im Gespräch mit "Heute".

