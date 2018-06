Cocktail schlürfen mit Blick auf den "Steffl"

Es gibt einen neuen Sommertreffpunkt über den Dächern Wiens - mit Traumausblick auf den Stephansdom! Dienstagabend öffnete der Belvedere Sky Garden bereits für die VIPs, bis zum 23. Juni kann jeder den 360°-Blick bei Wodka-Cocktails und Veuve Cliquot geniessen.

Ein Blick in die Menü-Karte: Drinks mit erfrischendem Fever Tree Tonic und Champagner - am besten mit einem Eiswürfel genossen. Das bewährte Dream Team Belvedere Vodka und Sofiensäle-, Bar- und Restaurantbetreiber Joachim Bankel versteht es immer wieder neue Locations zu entdecken. So befindet sich die exklusive Freiluft-Bar mit Wohlfühloase und gemütlichen Lounge Chairs diesmal auf dem bisher unbekannten Dachterrassenjuwel (auf dem Dach der Hypo-Bank) mitten im ersten Bezirk und bietet einen atemberaubenden 360-Grad-Ausblick auf Wien.

Genippt und genossen haben: Sängerirn Rebecca Rapp, Schauspielerin Michou Friesz, Autor Clemens Trischler, Charity-Queen Yvonne Rueff, Primaballerina Maria Yakovleva und viele mehr.

Der Belvedere Sky Garden ist täglich bis zu 23. Juni von 17 bis 23 Uhr.



(man)