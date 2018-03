Conchita & Anastacia geben Konzert in Wien

Die prägnante Mega-Soulstimme ist das Markenzeichen ihres erstaunlichen Erfolgs. Vom 25. April bis 4. Mai tourt US-Superstar Anastacia durch Europa und macht dabei halt in Berlin, Hamburg, Essen, München, Frankfurt und auch Wien.

Am 3. Mai kommt die Sängerin, nach ihrem Auftritt bei der "Starnacht in der Wachau" im vergangenen Jahr, wieder zurück nach Österreich und wird im Rahmen ihrer "Evolution Tour" mit Conchita in der Wiener Stadthalle auftreten.

Zwei gemeinsame Songs sind für das Konzert geplant.

(vaf)