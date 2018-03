DJ Ötzi rockt am Hauser Kaibling und im Montafon

Am Fuße des Hauser Kaiblings zündete der Tiroler Sänger DJ Ötzi vor den Toren der neuen AlmArena ein absolutes Hitfeuerwerk und sorgte mit Hits wie „Ein Stern“, „Sweet Caroline“ oder „A Mann für Amore“ für ausgelassene Stimmung.

Unter den fast 3.000 Gästen waren Bürgermeister Gerhard Schütter, Christian Steiner, Thomas Sykora, und Rainer Pariasek.

„Ich schätze Gerry als einen der besten Musiker Österreichs ebenso wie als langjährigen Freund. Vor allem beeindruckt mich, dass er trotz riesiger Erfolge stets bodenständig und für seine Fans ein 'Star zum Anfassen' geblieben ist.", so Arthur Moser, Geschäftsführer der Hauser Kaibling Seilbahn.

Die Gipfeltour ist DJ Ötzis ganz besonderes Dankeschön an seine Fans—sie ist eine Liebeserklärung an seine Heimat, die Berge und ihre Bewohner.

Am Sonntag ging es für den Tiroler dann gleich weiter nach Vorarlberg - hier kommt der Tiroler Sänger immer wieder gerne hin, denn es verbindet ihn eine ganz besondere Geschichte mit dem Montafon:

"Bei einem Open Air TV-Auftritt habe ich hier per Zufall meine erste weiße Mütze gekauft", so Gerry Friedle. Jene Mütze ist seit jeher das Markenzeichen des Hitgiganten. Das große Finale der Tour durch Österreichs schönste Gipfel findet am Dienstag, den 27. März 2018 in Sölden statt.

(vaf)