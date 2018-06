Wo die Regierung tagte, gefiel es auch den Promis!

Unter dem Motto KOCH KUNST GENUSS lud Chefkoch Robert Letz und das Team des Hotels Schloss Mauerbach zur Jubiläumsfeier ein. Kredenzt wurden die Gerichte "unplugged", die edlen Tropfen kamen in "Big Bottles" von Spitzen-Winzern daher.

Im naheliegenden SPA Resort bei Wien wurden die Jubiläumsgäste mit Gerichten durch Garmethoden ganz ohne Strom verwöhnt. „Die Ruhe des Waldes“ und „Die Kraft des Waldes“ sind das Motto des SPA Resorts und Haubenrestaurants, in dem Robert Letz den Kochlöffel schwingt. In diesen Genuss kamen übrigens im Mai auch all unsere Regierungsmitglieder, denn dort fand deren letzte Klausur statt.

Die Wienwein-Winzer Fritz Wieninger, Michael Edelmoser, Thomas Huber, Rainer Christ, Gerhard Lobner und Thomas Podsednik, das Weingut Kracher und Weingut Markus Huber sowie Ginguru Hans Reisetbauer, überraschten die Gäste mit Großflaschen.

Durch den Abend führte der bekannte Mediziner und Kabarettist Dr. Ronny Tekal. Für die stimmungsvolle, musikalische Abrundung des Abends sorgte die Band Celina & the Gang.

Barbara Helfgott ließ in einem rasanten Show Act die Geigen klingen.

Talk des Abends:

Robert Letz hat zwei entzückende Töchter. Die Eine, Julia Letz, hatte nun ihr erstes großes Cover-Shooting für ein österreichisches Frauenmagazin. Da war der Papa natürlich sehr stolz. Julia sieht schon jetzt aus wie ein Topmodel - und es steht ihr bestimmt eine ganz steile Karriere bevor.





(man)