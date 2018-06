Dalmatinische Schmankerl in der Hitze der Nacht

Die Hitze der Stadt ist im Sommer brutal - schrieb schon Reinhard Fendrich in seinem legendären Hit "Oben ohne". Viele mögen aber auch, wenn es hierzulande wie im Süden ist. Wenn das Thermometer 32 Grad anzeigt - so wie am 21. Juni, dem offiziellen Sommerbeginn - ist es fast so oder gleich warm wie in Dalmatien.

Um Urlaubs-Feeling zu erleben, muss man gar nicht so weit reisen. Ferienlaune und leichte Sommergerichte gibt es auch im 17. Bezirk, wo sich das Fisch-Restaurant Bodulo auf der Hernalser Hauptstraße 204 befindet. Dies ist übrigens das älteste dalmatinische Restaurant Wiens.

Frischer Fisch aus dem Meer & Trüffel

Der Einladung zum Mittsommer-Dinner folgten auch zahlreiche Prominente wie Serge Falck, Andrea Händler oder Michael Schottenberg. Im Schanigarten wurde ein köstliches Menü kredenzt: Thunfisch Tartar mit Avocado gefolgt von Tagliolini mit Scampi, Wolfsbarschfilet und zarten Rindsbackerl mit Sommer-Trüffelpürree.

Neben den dalmatinischen Schmankerln, gibt es hier auch eine große Auswahl an kroatischen und österreichischen Weinen.

Wirtin Tamara Jurasic: „Wenn sich Gäste bei uns wie zu Hause fühlen, dann haben wir es geschafft!" Kann man so sagen!



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(man)