Lugner hält Nackt-Auftritt vor der Tochter geheim

Als Cathy Lugner noch wirklich Frau Lugner war, ging ihre Tochter in Wien-Döbling in eine Privatschule. Leonie ist inzwischen 9, nach der Übersiedlung nach Düsseldorf besucht sie nun in Deutschland den Unterricht. Was gleich geblieben ist: Sie wird sich morgen wohl ein paar Sprüche über Mama anhören müssen. Denn die war abends zuvor nackt im TV zu sehen.

Umfrage Würden Sie bei einer Nackt-Dating-Show mitmachen? Sicher, es spricht nichts dagegen...

Nein, auf keinen Fall

Kommt auf die Höhe des Geldes darauf an, das ich dafür bekomme

Keine Ahnung... Ich habe noch nie darüber nachgedacht

Die Ex von Baumeister Richard Lugner trat nämlich bei der Nackt-Show "Naked Attraction" auf (RTL2, 22.15 Uhr) in Erscheinung. Nackt, tatsächlich ohne Handtuch, Feigenblatt oder Slip, alles zu sehen, im Fernsehen.

Ihre Familie ist davon zwar nicht unbedingt begeistert, doch Cathy ist fast jedes Mittel recht, um endlich ihren Mr. Right zu finden. Und wenn sie sich dafür ausziehen muss. Oder darf.

"Eine andere Art, jemanden kennenzulernen"

"Ich bin offen für Neues und habe kein Problem mit meinem Körper. Es war halt mal eine etwas andere Art, jemanden kennenzulernen und ich wollte es ausprobieren", erklärte Cathy gegenüber der "BILD".

Und dass die 28-Jährige auch wirklich kein Problem mit ihrem Körper hat, bewies sie bereits bei ihrem Shooting für den slowakischen Playboy. Auch damals ließ Cathy die Hüllen fallen. Diesmal eben im TV!

Cathy Lugner Playboy Slowakei

Bei der RTL2-Nacktshow warten sechs potenzielle "Mörtel"-Nachfolger auf Cathy, die sie zuerst mit ihren körperlichen Vorzügen begeistern müssen. Erst am Ende sieht sie das Gesicht ihres Auserwählten.

"Neuer" Papa für Leonie?

Dabei wird die Blondine die Kandidaten genau unter die Lupe nehmen. Immerhin möchte Cathy ja auch bei der Show einen neuen Partner finden, der eventuell auch ein "neuer" Papa für ihre kleine Tochter sein könnte. Denn ihr Mr. Right sollte nicht nur die 28-Jährige mit all ihren Vorzügen und Macken lieben, sondern muss sich auch hervorragend mit der neunjährigen Leonie verstehen.

Apropos Leonie! Was sagt eigentlich ihre Tochter zu ihrem Auftritt bei der Nacktshow? Gar nichts! Denn ihr Töchterchen weiß nichts über den Auftritt bei "Naked Attraction". Zumindest nicht, dass sich ihre Mama dabei komplett auszieht. Die sagt: "Nicht alle Themen werden so offen besprochen. Immer alles schön altersgerecht!"

Nasen-OP "bescheuert"

Leonie ist aber vermutlich die schärfste Kritikerin von Cathy. Bereits kurz nach der Nasen-OP hatte die Neunjährige ihre Mutter als "bescheuert" empfunden und keinen Hehl daraus gemacht, was sie davon hält.

Wer den Auftritt von Cathy Lugner nicht verpassen möchte, oder gar den Recorder programmieren möchte, oder ihn gar für die Ewigkeit aufheben möchte:

"Naked Attraction – Dating hautnah"

22.15 Uhr

RTL2

(wil)