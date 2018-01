Das macht Cathy Lugner am Erotik-Ball in NÖ

Fans von Cathy Lugner sollten sich am 2. Februar den Terminkalender frei halten! Denn am kommenden Freitag kommt die 28-Jährige wieder einmal nach Österreich. Für die Reise benötigt sie nur kleines Gepäck, denn bei öffentlichen Auftritten hat sie wenig an.

Die Blondine wird auch mutmaßlich nicht Ex-Mann Richard Lugner treffen, mit dem sie zwei Jahre verheiratet war, um ihn eventuell doch noch um eine Einladung für den Wiener Opernball zu bitten. Stattdessen besucht sie einen ganz anderen Ball, der durch Cathys Anwesenheit den Promi-Faktor auf Dschungelcamp-Niveau boostet.

Cathy wird nämlich den Erotikball in Wiener Neustadt besuchen, der im Empire Club stattfindet. Der Club macht bereits gehörig Werbung für den heißen Auftritt der Ex-Mörteline.

"Erotikball mit Playmate Cathy Lugner"

Auf dem Titelbild der Facebook-Seite des Clubs ist ein Playboy-Foto von Cathy zu sehen, das sie in sexy Unterwäsche zeigt. Darüber ist die Ankündigung "Erotikball mit Playmate Cathy Lugner" zu lesen.

Auch Cathy Lugner selbst rührt in den sozialen Medien die Werbetrommel für ihren Auftritt. "Ihr Schnecken! Diesen Freitag bin ich wieder in Österreich! Ihr könnt am 02.02. im Club Empire in Wiener Neustadt mit mir feiern!! Freu mich auf euch!", heißt es auf ihrer Instagram-Seite.

Viel mehr verrät die 28-Jährige in dem Posting aber nicht. "heute.at" wollte es präziser wissen und fragte deshalb beim Empire Club selbst nach. Laut Club-Betriebsleiter Gerald Renar können sich die Fans auf einschlägige Highlights am Ball freuen.

Fotos, Autogrammstunde, Meet&Greet

"Es wird mehrere erotische Showeinlagen, wie riesige Champagner-Gläser mit Tänzer geben. Daneben stehen auch verschiedene Go-go-Auftritte am Programm", verrät "Geri" gegenüber "heute.at".

Cathy Lugner bei Naked Attraction

Auf den Auftritt von Frau Lugner angesprochen, sagt Renar: "Zu viel will ich nicht verraten, aber es wird sicher eine Autogrammstunde von Cathy geben." Daneben können die Fans dem sexy Playmate auch bei einem Meet&Greet besonders nahe sein.

"Sie wird für mehrere Stunden im Club sein", verspricht Gerald Renar und dabei natürlich auch für Fotos mit den Besuchern zur Verfügung stehen.

Wer dabei sein will:

Empire Club Wr. Neustadt

Molkereistraße 3

2700 Wiener Neustadt

Eintritt: 7 Euro

(wil)