Das sagt Cathy Lugner zum Kopftuchverbot

Anlässlich des 10. Geburtstags von Leonie, der zufällig auch in die deutschen Oster-Ferien fiel, überraschte Cathy Lugner ihre Tochter mit einer Reise nach Dubai und Abu Dhabi.

Umfrage Wie finden Sie das Kopftuch-Foto von Cathy Lugner? Ich finde es gut, dass sich Cathy an die Vorschriften hält und ein Kopftuch trägt

Ich kann mit dem Foto überhaupt nichts anfangen

Immer diese Fragen über Cathy Lugner...

Die beiden besuchten unter anderem den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, und auch die beeindruckende Scheich-Zayid-Moschee - "heute.at" berichtete.

"Aus Respekt bedeckt"

Und bei ihrem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten trugen beide Hidschab. Cathy im "Heute"-Talk: "Um eine Moschee zu besuchen, ist es obligat, sich aus Respekt zu bedecken, andernfalls kommt man ja nicht rein. Das zweite Foto entstand spontan in einem Safari-Camp."

Die Bilder ihres Familienurlaubs stellte die 28-Jährige dann auch auf ihr Instagram-Profil. Neben freizügigen Fotos am Strand postete Cathy auch Fotos, auf denen sie in einer Moschee ein Kopftuch trägt.

Auf ihren Social-Media-Kanälen kommen die Fotos jedenfalls sehr gut an. Einige finden gar, dass die Ex von Richard Lugner "bedeckt schöner" aussieht, als auf ihren freizügigen Fotos. Das ist aber natürlich reine Geschmackssache.

"Respektiere jede Kultur und Religion"

Doch was sagt Cathy Lugner eigentlich zum Kopftuchverbot in Schulen und Kindergärten, das in Österreich gerade für jede Menge Gesprächsstoff sorgt.

"Ich respektiere grundsätzlich jede Kultur und Religion, weshalb ich auch kein Problem damit hatte, es einfach mal auszuprobieren", erklärte die 28-Jährige.

(red)