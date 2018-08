Designerin Anelia Peschev feiert Mode-Jubiläum

Am Samstag, dem 15. September (20 Uhr), findet die Fashion Show von Anelia Peschev statt, in welcher die österreichische Designerin ihre Frühling/Sommer 2019 Kollektion im Rahmen der MQ Vienna Fashion Week 18 vorstellen wird.

In diesem Jahr wird zusätzlich ein Jubiläum gefeiert, denn genau vor zehn Jahren hat die Designerin ihre Kollektion das erste Mal bei der Vienna Fashion Week präsentiert.

Das Label der renommierten Designerin gehört bereits seit 2009 zu einem der absoluten Highlights. Peschev zählt zu den Top-Designerinnen der österreichischen und internationalen Modewelt: Ihr Erfolg wurde mit Auftritten auf der Pariser Fashion Week und Fashion-Shows in New York gekrönt und sie ist stolz, dass sie auch in diesem Jahr wieder die neuen Modelle in ihrer Heimat präsentieren darf.

Opulente Roben und trendige Cocktailkleider zählen vor allem zu Anelias Markenzeichen und erfreuen sich auch bei Prominenten wie Maria Großbauer, Vera Russwurm, Ildiko Raimondi, Desirée Treichl-Stürgkh, Katherine Schwarzenegger, Kiera Chaplin und vielen weiteren großer Beliebtheit.

Gelernt hat Anelia Peschev bei keinem geringeren als dem international bekannten Designer Atil Kutoglu.

