Die Michi Kirchgasser hat den Löffel-Lauf voll drauf

Weil der Osthase in der nächsten Zeit viel zu tun hat, gilt es, ihn tatkräftig zu unterstützen. Deshalb bat Milka zum lila Osterfest, wo kleine und große Prominente mit den süßen Neuigkeiten um die Wette strahlten.

Wo ist der Osterhase?

Dieses Jahr hat sich die Schokoladenmarke etwas ganz Besonderes überlegt: Mit dem Konzept „Der Osterhase ist verschwunden! Wohin führt die Spur?“ rief das Unternehmen Anfang März Fans in Österreich und Deutschland zu einer großen, gemeinsamen Spurensuche auf. Nach zwei spannenden Wochen der Suchaktion wurde nun die Rückkehr des Osterhasen mit Osterfans und geladenen VIP-Familien im Wiener Donauzentrum gefeiert.

Und was wird wohl heuer so alles in den Osternesterln liegen? Michi Kirchgasser, einstiger Ski-Superstar, weiß bereits, wie der Hase läuft: „Wir haben schon alle mitgefiebert und uns gefragt, ob der Osterhase rechtzeitig vor Ostern gefunden wird. Glücklicherweise hat sich nun alles aufgelöst und ich freue mich, dass ich seine große Überraschung präsentieren durfte, nämlich das Löffel-Ei Oreo.“

Bis heute (Samstag 24. März) um 19 Uhr dürfen sich die Besucher noch auf einige Überraschungen im Donauzentrum freuen.

