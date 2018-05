Die Missen-Kandidatinnen fesch in der (Unter)Wäsch'

So sexy wird die Miss Austria Wahl 2018 am 1. September im Design Center Linz. Leica-Fotograf Manfred Baumann shootete die 20 Finalistinnen in der Therme Geinberg in Unterwäsche von Palmers.

Unglaublich, was die Mädchen von Wien bis Vorarlberg schon drauf haben. Und auch unglaublich, wie die Wandlung der natürlichen Schönheiten in wahre Vamps funktioniert hat.

Big Hair

Für das "Big-Hair"-Styling waren in diesem Jahr bei der Miss Austria Akademie Christian Sturmayr und sein Team verantwortlich. Als Head of Make-up konnte Claudia Kriechbaumer von der Cambio Beauty Akademie gewonnen werden.

Baumann on tour

Für Manfred Baumann geht es nach seiner Arbeit in der Miss Austria Akademie weiter zu einem Shooting nach Paris und danach zur Ausstellungseröffnung nach Zürich. Den Sommer verbringt der Künstler in Amerika, wo er unter anderem seine Ausstellung "Mustangs" in der Leica Gallery L.A. Beverly Hills eröffnen wird.

