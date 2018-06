Ein Stockerl-Platz steht schon vor dem Rennen fest

Schöne Mädchen und schnelle Boliden - ein unschlagbares wie unzertrennliches Gespann. Auch wenn die Grid-Girls abgeschafft wurden, ganz ohne schöne Maiden läuft ein Grand Prix dann doch nicht ab.

Rund ums Rennen am Sonntag, den 1. Juli, gibt es alljährlich zahlreiche Events. Vom großen Ö3-Konzert mit Pizzera & Jaus bis hin zur Miss Grand Prix Wahl.

Eine prominente Fach-Jury wählte aus 12 Finalistinnen die Siegerin, darunter Fußball-Legende Walter Schachner mit Ehefrau Cony, Speed-Queen Renate Götschl, Vorjahressiegerin der Miss Grand Prix Julia Reisner, Mister Austria Philipp Knefz und Christian Wolf, Golfprofi Eva Ammann mit Christoph Ammann, Geschäftsleiter Josef Röck und Gerald Santer, Vizebürgermeister von Spielberg Bernd Liebminger sowie viele Gesichter aus dem Motorsport sparten nicht mit den Punkten.

Kurz vor Mitternacht standen dann die drei Siegerinnen des heurigen Contestes fest: Auf dem 3. Platz landete Alina Chlebecek, die die Jury mit ihrem Selbstbewusstsein überzeugen konnte. Mit einem bezaubernden Lächeln und akrobatischen Bewegungen verpasst Alexandra Reisner aus Korneuburg nur knapp den Podumsplatz. Als neue Miss Grand Prix 2018 darf sich die 20-jährige Kärntnerin Alexandra Sedlmaier aus Spital an der Drau über den Hauptpreis freuen. Die angehende Lehrerin für Deutsch und Englisch erhält einen neuen Fiat 500 aus dem Autohaus Winkler in Judenburg und darf sich ab nun Miss Grand Prix 2018 nennen.

Missen mit Herz

Der gesamte Miss Grand Prix Wettbewerb, der über Vorausscheidungen ging, stand unter einem ganz besonders guten Stern - unter einem karitativen Gedanken. In der „Missen mit Herz“-Organisation werden für regionale hilfsbedürftige Kinder, Spendengelder gesammelt und so jedes Jahr ein Kinderwunsch erfüllt. In diesem Jahr war es der dreijährige Erik, der aufgrund eines Gendefektes motorische Schwierigkeiten hat, die zusätzlich noch von spastischen Tetraparese beeinträchtigt ist. Aus diesem Grund ist er in allen Situationen seines Lebens auf fremde Hilfe angewiesen ist.

(man)