Einzug ins Missen-Camp in der Therme Geinberg

Aufgeregtes Geschnatter, rote Bäckchen, die heiße Schlacht am kalten "Goodie"-Buffet, Frizzante zur Abkühlung. Ja, die Missen sind da! Montag Vormittag bezogen die hübschesten Frauen aus ganz Österreich - 20 an der Zahl (zwei Pro Bundesland und die zwei Kandidatinnen der Online-Abstimmung) ihre Zimmer in der Therme Geinberg, wo sie nun eine Woche lang von Profis für ihre bevorstehenden Bewerbe fit gemacht werden.

Miss Austria Akademie

Das Programm ist straff, so ein Missen-Leben ist zwar süß, aber kein Honiglecken. Um für diese neue Aufgabe bestens gerüstet zu sein, absolvieren die Kandidatinnen in der Miss Austria Akademie unterschiedliche Workshops, Shootings und Trainings. Unter anderem stehen für viele die ersten professionellen Fotosessions am Programm (z.B. mit Star-Fotograf Manfred Baumann) und Aufgaben, die Ihnen teilweise noch ganz neu sind. (z.B. Catwalktraining mit Patricia Kaiser oder Red Carpet Training mit Julian FM Stöckel aber auch die Charity-Projektpräsentation uvm...).

Die MAC freut sich besonders, heuer bereits zum vierten Mal mit der Therme Geinberg als Partnerhotel der Miss Austria Akademie zusammenzuarbeiten. „Wir freuen uns auf die nächsten 5 Tage hier in der Therme Geinberg, für uns bietet die Therme das perfekte Umfeld und alle Möglichkeiten die Workshops, um unsere Missen perfekt vorzubereiten.“ So MAC-Projektleiterin Silvia Schachermayer. Ihr zur Seite stehen Ex Miss Austria Tanja Duhovich und Sängerin Missy May.

Dienstag, 15. Mai steht dann gleichmal das große Dessous-Shooting mit Manfred Baumann auf dem Programm - mit "Heute" sind Sie quasi live dabei!

(man)