Emmy-Jury feierte beim Cocktail Prolongé in Wien

Einmal zumindest nur in die Nähe eines Emmys kommen! Kein Problem. Viele österreichischer Schauspielstars taten dies bei einem lauschen Sommerfest im Palais Schönburg.

Bereits zum fünften Mal bringen ORF-Enterprise, IMZ International Music + Media Centre und Interspot Film die Semifinal-Jurierung für die International Emmy Awards, die im November 2018 in New York City (USA) verliehen werden, nach Wien.

50 Fernseh-Experten, Senderchefs und Programmdirektoren aus der ganzen Welt reisten nach Wien an, um im Hilton Vienna Plaza Produktionen in den Kategorien „Arts Programming“, „Documentary“ und „TV-Movies/Mini-Series“ zu beurteilen, die im Rennen um die „Oscars des Fernsehens“ sind. Abends wurde dann im prächtigen Garten des Wiener Palais gefeiert (wo übrigens am Mittwoch, den 20. Juni auch Sebastian Kurz sein erstes Kanzlerfest geben wird).

ORF goes international

"Exportschlager wie ORF Universum oder Serien wie ‚Schnell ermittelt‘, ‚Soko Kitzbühel‘ oder ‚Vier Frauen und ein Todesfall‘ werden weltweit gerne gesehen. Die Semifinal-Jurierung der International Emmy Awards ist eine einzigartige Möglichkeit für die internationale Fernsehbranche Wien kennenzulernen und neue Kontakte mit der heimischen Szene zu knüpfen“, betont ORF-Enterprise-Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder.

Ex-Germany's Next Topmodel Gewinnerin Barbara Meier zog gleich aus zwei Gründen alle Blicke auf sich. Sie führte ihren Mega-Verlobungsklinker aus und durfte als Moderatorin durch den Abend führen.

Diesen genossen zahlreiche SchauspielerInnen wie Nicole Beutler, Martin Leutgeb, Konstanze Breitebner, Christoph Fälbl, die Youngstars Markus Freistätter ("Erik&Erika") und Anna Posch, die Familie Klingohr, Erfolgsautor Thomas Raab mit Ehefrau Simone Heher, VBW-Intendant Christian Struppeck, Stadthallen-Boss Wolfgang Fischer, Volker Pieszczek, Jürgen Peindl, uvm.

(man)