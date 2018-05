Erst ein Orden, bald auf der Bühne in Schönbrunn

Gerade noch beglückte Anna Netrebko gemeinsam mit Ehemann Yusif Eyvazov ihre Fans in der Londoner Royal Albert Hall, aber bald ist die Diva mit österreichischer Staatsbürgerschaft wieder kurz in der Heimat. Am 31. Mai wird sie wohl alle Besucherrekorde (zuletzt stürmten 90.000 das Sommernachtskonzert mit den Wiener Philharmonikern) im Schlosspark von Schönbrunn sprengen.

Mit Stolz postete sie nach dem gemeinsamen Liederabend mit dem Göttergatten ein Bild auf Instagram, auf dem die beiden mit ihren neuen Orden um die Wette strahlen.

Anna Netrebko: Danke vielmals, Herr Präsident Ilham Aliyev!"Auch der Vizepräsident des Landes, wurde mit einem Dankeschön bedacht.

Was das Sängerpaar genau bekommen hat? Yusi (41) wurde von seinem Heimatland als "People's Artist of Azerbaijan" geehrt. Damit seine Holde nicht mit leeren Händen neben ihm steht, bekam die 46-Jährige den "Order of Friendship". Anna wählte für diesen Anlass übrigens eine Traumrobe ihrer Lieblingsdesignerin aus Wien, Irina Vitjaz. Ob die sie wohl auch zum großen Sommernachtskonzert in Schönbrunn einkleiden darf? Möglich wäre es.

Zuvor noch, am Samstag den 26. Mai, geben die zwei noch ein Konzert im "Carmen Würth Forum" in Künzelsau (Deutschland), danach wird für den Sommernachtstraum mit den Wiener Philharmonikern in Schönbrunn geprobt. Der Wetterbericht sieht ausnahmsweise sehr gut aus, der 31. Mai (Beginn ist 20.30 Uhr) soll der bis dato heißeste Tag des Jahres werden.

Auf dem Programm stehen italienische Arien von Puccini bis Leoncavallo. Hier darf Yusif übrigens nicht mitsingen. Aber die nächsten Duette folgen alsbald - im Sommer touren Anna und Yusi durch Lateinamerika - mit kleinem Zwischenstop bei den Salzburger Festspielen.

(man)