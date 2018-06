Erster Auftritt als Ehepaar auf Mamas Sommerball

Wenn die Lipizzaner auf Sommerfrische sind, dürfen die honorigen Besucher der Fête Imperiale feierlich in ihre Hallen einziehen. Freitagabend lösten wieder viele Fans der Spanischen Hofreitschule einTicket, um eine elegante Ballnacht zu verbringen und gleichzeitig den Fortbestand der edlen Rösser zu unterstützen.

Erfreulicherweise war es nicht ganz so heiß wie die letzten Jahre, das tat natürlich dem Make-up der Damen gut. Apropos Damen: viele schöne Kleider waren wieder zu sehen und auch unsere Ministerinnen machten im Abendoutfit eine gute Figur.

Auch die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen reiste an. Sogar als Ehrengast, denn sie bekam von Ballmutter Elisabeth Gürtler den "Prix de l'Ecole d'Equitation Espagnole de Vienne" überreicht. Die Trophäe stellt den Hengst Maestoso Superba dar und wurde aus 12.527 Kristallen gefertigt.

Junges Glück

Auch die Jugend war zahlreich vertreten. So kam Herbert Prohaska mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn, Startenor Michael Schade mit einer seiner sechs Töchter und Elisabeth Gürtlers Sohn Georg zeigte sich erstmals öffentlich mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Eva Scheiterer, sie stammt aus einer Fleischerei. Die beiden haben still und heimlich vor einigen Wochen am Standesamt geheiratet - im Sommer soll dann die große Feier samt kirchlicher Trauung folgen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(man)