Es duftete nach Meer, Romy Schneider & Chanel

"Düfte sind in Parfumflaschen gefüllte Emotionen, schöne Erinnerungen, ähnlich wie bei einem Song", meint Moderatorin Mirjam Weichselbraun, die zwei Lieblingsdüfte hat: "Einen davon hat schon Romy Schneider getragen, die ich sehr verehre – der andere ist mein Ausgehduft. Düfte sind einfach ein wichtiger Teil der Persönlichkeit.“

Die Kosmetik-Branche feierte sich und ihre besten Produkte im Rahmen einer glanzvollen Gala im Wiener Museumsquartier. Über den Violett Carpet stolzierten viele Grazien in langen Abendroben, um einen duften Abend zu verbringen.

Auch Operndiva Aida Garifullina, die als Laudatorin einen Preis überreichte: „Parfums spielen eine große Rolle in meinem Leben, sie begleiten mich bei all meinen Reisen und Auftritten. Der passende Duft gehört genauso zum Styling wie das entsprechende Kleid, die richtigen Schuhe und das Make-up. Ich ändere meine Parfums so oft wie die Städte, in denen ich auftrete. Zuletzt war ich in Abu Dhabi, Amsterdam, London und Paris. In Paris gibt es übrigens zwei Geschäfte, an denen ich nicht vorbei kann, ohne ein Parfum zu kaufen: Die Duftbar bei Hotel Costes und eine kleine exquisite Boutique unweit vom Place Vendôme.“

Die Prima Ballerina Maria Yakovleva kann nicht ohne gut riechende Wässerchen arbeiten: „Für mich ist ein typgerechtes Parfum, das zu mir und meiner Stimmung passt, sehr wichtig, besonders bei meinen Ballett-Auftritten. Es verleiht mir das richtige Gefühl und das nötige Selbstbewusstsein, um in der Rolle alles geben zu können. Selbst bei den schnellsten Umzügen hinter der Bühne nehme ich mir die Zeit für den Tropfen Parfum!“

Salzig bevorzugt es übrigens "Vorstadtweib" Hilde Dalik: „Besonders gern habe ich den Duft von Salz auf meiner Haut. Der erinnert mich an die abenteuerlichen Segelurlaube in meiner Kindheit. Bis jetzt habe ich aber noch kein Parfum gefunden, das diesem Geruch nahekäme. Deshalb habe ich immer eine Flasche Meerwasser bei mir zu Hause stehen. Aber vielleicht ist ja jetzt bei den Nominierten ein Duft dabei, der nach „Meer“ riecht!"

Und das sind die Duftstars 2018

Ausgezeichnet wurden u. a. der schönste Flakon (Twilly D'Hermès für die Damen, Uomo Aqua von Valentino gewann bei den Herren), der innovativste Duft, aber auch Klassiker, die seit mindestens acht Jahren im Sortiment sind. Der Publikumspreis – die Königsdisziplin des Abends – wurde von Konsumenten vergeben: Der beliebteste Damenduft des Jahres heißt Gabrielle Chanel von Chanel und bei den Herren Bleu de ChanelL von Chanel. In der Kategorie „Ultra Selektiv“, Nischendüfte, die in weniger als 50 Filialen am österreichischen Markt erhältlich sind, wurde der Damenduft Over the Musk von Mugler ausgezeichnet. Bei den Lifestyle-Düften setzte sich das Produkt Sexy Ruby von Michael Kors durch. In der neuen Kategorie „Media Award“ überzeugte als bester TV-Spot Miss Dior (mit Natalie Portman) von Dior. Sieger der neuen Kategorie „Media Award“ für das beste Printsujet ist Scandal von Jean Paul Gaultier.

Der Ehrenpreis 2018 ging an Pauline Rochas aus der gleichnamigen Parfum-Dynastie. Zuerst war sie Fotografin, kehrte aber dann doch zum Familienbusiness zurück.

