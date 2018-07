Ex-Mister Austria turtelt mit neuer Flamme Virginia

Frisch verliebt turtelte Ex-Mister Austria Philipp Knefz vor kurzem im sonnigen Saint Tropez. An seiner Seite seine neue Freundin Virginia Rox.

Das hübsche Model mit den philippinischen Wurzeln, das im vergangenen Jahr sogar bei der Miss Vienna Wahl teilgenommen hat, hat dem feschen Steirer den Kopf verdreht.

„Wir haben uns erst kürzlich kennengelernt, aber unverhofft kommt oft!“, erklärt Knefz im Interview mit „Heute“. „Es fühlt sich einfach schöner an als alles zuvor!“, schwärmt der 26-Jährige weiter.

Seit knapp einem Monat gehen die beiden gemeinsame Wege und ziehen alle Blicke auf sich: „Wenn wir auf der Straße gehen, schauen die Leute uns einfach an, weil wir so verliebt in einander sind“, erklärt Knefz.

Auch beruflich läuft es bei den Beiden gut - als „Life Style“-Influencer versorgen sie ihre Instagramfollower täglich mit neuen, heißen Posts.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(vaf)