Fashion-Event über den Dächern von Wien

Am 20. April verwandelt Mode-Expertin Liliana Klein das Wiener Riesenrad von 10-21 Uhr in einen Fashion-Temple.

Von Styling-Beratung, Baby-Outfits bis hin zu Zahn-Bleaching gibt es beim „Fashion-Check-in Special“ alles was das Frauherz begehrt.

Für die Herren der Schöpfung gibt es eine Bar (in der man(n) auf seine Angebetete warten kann) und coole Anzüge. Insgesamt 14 Wagons werden in modische Erlebniswelten verwandelt und ermöglichen das Shoppen über den Dächern Wiens.

"Ich bin super stolz, dieses Wahrzeichen Österreichs von einer anderen Seite zeigen zu dürfen. Man darf so viele Runden drehen, wie man will!", so Liliana Klein.

Ticketpreis: 10 Euro

(vaf)