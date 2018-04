Feiner Herrenabend in der Wiener Chopard-Boutique

Berühmt sind die funkelnden wie hochkarätigen Juwelen aus dem Hause Chopard, die beispielsweise alle Jahre beim Filmfestival von Cannes auf dem Red Carpet ihren großen Auftritt haben - beziehungsweise die Filmstars, die sich damit schmücken dürfen. Aber der Ursprung der Schweizer Manufaktur sind feine, hochwertige Uhren.

Zeit ist kostbar, umso mehr freute sich Thomas Koblmüller, Österreich-Cchef von Chopard, diese mit Chopard Co-Präsident Karl-Friedrich Scheufele, welcher für eine Pressekonferenz nach Wien gereist ist, verbringen zu dürfen. Zu diesem Anlass wurden in der Wiener Boutique am Kohlmarkt die Meisterstücke der Haute Horlogerie des Hauses präsentiert und diskutiert.

Das Familienunternehmen, welches nun seit über 150 Jahren seine Künste in der Herstellung feinster Uhren und hochwertigem Schmuck beweist, stellt pro Jahr 4500 limitierte L.U.C Uhren in der hauseigenen Manufaktur in Fleurier (Schweiz) her. Jeder Zeitmesser wird mit Leidenschaft und Liebe zum Detail von Hand gefertigt. Das Lieblingsstück für den echten Gentleman auf der Suche nach Exklusivität. Das diesjährige Highlight stellt die neue Minutenrepetition L.U.C Full Strike aus 100% Fairmined Gold dar, sie ist in limitierter Auflage von nur 20 Stück weltweit zum Preis von je 242.000€ erhältlich.

Apropos Fairmined

Ab Juli 2018 wird Chopard für Uhren und Schmuckstücke nur noch Gold verwenden, das unter verantwortungsvollen Bedingungen gewonnen wurde. Als familiengeführtes Unternehmen war Nachhaltigkeit schon immer ein zentraler Wert. Heute ist der Höhepunkt einer Vision erreicht, die vor mehr als 30 Jahren begann.

(man)