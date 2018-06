Frau trägt im Herbst wieder "Klotz am Bein"!

These Sneakers are made for Walking! Wer kann sich noch an die globigen Treter in den 1990er Jahren erinnern? Musste man haben. Die waren super praktisch, denn erstens hot hot hot und zweitens bequem. Die Gute Nachricht - sie kommen wieder!

Aber natürlich ist bei der neuen Herbst-Winter-Kollektion von Humanic auch was für elegante Auftritte dabei.

Trend-Expertin Irmie Schüch-Schamburek: "Ich bin begeistert! Ich bin einfach ein Fan von Retrolooks und man sieht ganz stark die 80er Jahre mit den Biker Boots und mit den Keilabsätzen. Ich finde auch die spitzen Enden der Schuhe wahnsinnig schön!“

Shoe is King!

Bestaunt wurden die aktuellen Trendkollektionen ULTRA COLOUR CLASH, SNEAKERS ALLURE, BIKER GANG, HEELED BOOTS, HIGH FASHION CLIMBER, GLITTER FEVER usw. von Fashionistas und passionierten SchuhliebhaberInnen wie Primaballerina Maria Yakovleva, Schauspielerin Lilian Klebow, Ö3 Moderatorin Sylvia Graf, Model & Unternehmerin Evelyn Rillé, Musiker Martin Meister, sowie Künstlermanagerin Marika Lichter. Designer Juergen Christian Hoerl zeigte sich vor allem von dem neuen Herren Schuh-Sortiment begeistert: "Ich finde es großartig, dass man auf das Herren Premiumsegment setzt! Die Tendenz geht in die Richtung, dass man auf Handwerk wieder Wert legt und fragt, woher der Schuh kommt!"

Musiker Martin Meister: "Die Herrenschuhe sind sehr klassisch und sehr schön! Vor allem die Farben und der Vintage Touch gefällt mir gut! Hier ist auf jeden Fall etwas dabei für mich!“

