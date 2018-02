Für diesen Kerl hat sich Nackt-Lugner entschieden

Montagabend, es ist soweit: Cathy Lugner nackt und als Bewegtbild. Wer es nicht schaffte, sich nicht einschlägig mit der slowakischen Ausgabe des "Playboy" einzudecken, konnte diese Bildungslücke nun via RTL2 stopfen. Er sah die Lugner-Ex ohne Mörtel, dazu gab sie auch verbal einiges preis.

An dieser Stelle ist ein Einschub nötig: Denn Cathy Lugner war in der Sendung tatsächlich komplett nackt (also bis auf eine kleine Einschränkung, aber dazu später mehr). Die Verpixelung auf den Fotos ist also von uns. Das sehen ja hier schließlich auch Kinder und/oder Menschen mit hoher Sensibilität.

"Kein Meister Proper"

Zurück zum Verbalen also: "Mein neuer Partner muss nicht unbedingt wie Meister Proper aussehen, aber irgendwas muss er haben, was mich total an ihm fesselt", sagte Cathy Lugner bei der Show "Naked Attraction – Dating hautnah".

Seit ihrer Trennung von Richard Lugner im November 2016 schaffte es aber offenkundig kein einziger Mann die 28-Jährige zu "fesseln", was jetzt vielleicht gar nicht im Sinne von "50 Shades of Grey" zu verstehen ist, aber genau wissen wir das nicht.

Doch auf welche körperlichen Merkmale, um die es bei der Show doch wohl geht, hat Cathy besonders ein Auge? Bereits vor ihrer Teilnahme an der Nackt-Show stellte die Blondine klar: zu jung dürfe der neue Mann an ihrer Seite auf keinen Fall sein.

"Junge Männer wollen nur Sex"

Und das hat laut Frau Lugner auch einen guten Grund: "Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass die jungen Männer nur schnellen Sex wollen", so Cathy. Die Ex von "Mörtel" steht eher auf Männer "um" die 40! Gut, dann wissen wir hier mehr.

Die Verantwortlichen von "Naked Attraction" hatten also nun die schwierige Aufgabe, sechs potenzielle Nachfolger von Richard Lugner zu finden, die halb so alt sind wie der Wiener Mörtel und Cathy auf die von ihr definierte Art und Weise "fesseln".

Muskeln und Brustbehaarung

Für Cathy sei in einer Beziehung besonders die "körperliche Anziehung superwichtig". Ah geh! Gegen ein paar Muskeln und Brustbehaarung hat die 28-Jährige aber auch nichts einzuwenden.

Bei der Show am Montag hatte Cathy schließlich dann die Qual der Wahl. Sechs Kandidaten wollten die 28-Jährige kennenlernen und ließen dafür die Hüllen fallen. Der Reihe nach nahm Frau Lugner die Männer anschließend unter die Lupe und überprüfte sie auf Herz und Nieren, oder eher auf etwas anderes, aber so weit wollen wir hier nicht gehen. Schauen erlaubt, anfassen verboten!

Nach und nach musste sich Cathy dann von Kandidaten verabschieden. Am Ende trennte sich auch die 28-Jährige von ihrer Kleidung und zeigte sich dabei völlig nackt. Naja... zumindest fast, denn ihren Intimbereich hielt sie mit einem Intimschmuck bedeckt.

Cathy entscheidet sich für Rico

Nach reifer Überlegung entschied sich Cathy schließlich für Kandidat Rico. Völkerverbindend wirkte, dass der Industriemechaniker aus Berlin ein Intim-Piercing hat.

Sichtlich zufrieden mit der Wahl verabschiedeten sich Cathy und ihr Rico dann aus der Show. Bei einem gemeinsamen Date lernten sich die beiden schließlich näher kennen.

Entfernung als Hinterniss

Doch man glaubt es kaum! Aus den beiden Turteltäubchen ist kein Paar geworden. Der Grund liegt laut Cathy nicht an seinem Job oder seinem Intimpiercing, sondern an Trivialem. Rico wohnt nämlich in Berlin und sie in Düsseldorf. Und auf eine Fernbeziehung ist die 28-Jährige nicht wirklich scharf.

Zwar hat Cathy bei der Nackt-Show ihren Mr. Right nicht finden können, aber wie heißt es: Jeder Topf findet am Ende seinen Deckel! Oder ist es doch eher ein Tropf? Wir werden sehen - und berichten, bleiben Sie dran.

