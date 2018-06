GNTM-Siegerin beehrte die Vienna Fashion Night

Einmal im Jahr haben die City-Shops ganz lange geöffnet. Beginn der Vienna Fashion Night war 19 Uhr. Coole Läden warteten mit zahlreichen Specials auf: limited Editions, feine Rabatte, Champagner, Musik – alles, was eben dazu beiträgt, das Shoppingerlebnis noch angenehmer zu gestalten.

Zu den Highlights des Abends zählen die Fashion Show des Budapester Modelabels Kati Zoòb am Rooftop Catwalk am Petersplatz 7 sowie die Auftritte zweier besonderer Stargäste: Star-Choreograf, Schauspieler und Buchautor Jorge Gonzalez („Hola Chicas – der Laufsteg meines Lebens“) und Toni Dreher-Adenuga, aktuelles Germany’s Next Topmodel.

Jorge kennt Wien quasi wie seine Westentasche (erstmals war er 1986 hier) und freut sich jedes Mal auf die kulinarischen Spezialitäten: "Ich liebe die Oper und das Essen. Ich habe sofort zwei Packungen Mozartkugeln auf einen Satz verputzt. Auch eine Sachertorte und ein Schnitzel schmeckten mir gut."

Germanys's Next Topmodel-Gewinnerin Toni Dreher-Adenuga hielt es - vermutlich aus Figurgründen - da eher mit dem Augenschmaus: „Ich finde, dass hier alles so schön aussieht, viel verzierter und geschmückter als in anderen Städten. Die Stadt hat einfach etwas Luxuriöses."

Wetterorakel Mucha

Das Wetter zählte nicht unbedingt zum Luxus. Denn wie Verleger Christian W. Mucha von der Fashion Night postete, war es "saukalt". Mucha: "Heuer verfolgt uns das schlechte Wetter. Überall dort, wo Katja und ich grad sind schneit's, hagelt's, regnet's oder friert's. Von Wien nach Niederösterreich nach St. Tropez über Istanbul und Reifnitz - wir bringen überall Unwetter und Kälte mit.

Guter Tipp: "Wir sind im Juni in Frankreich im Juli in Kärnten und im August in Südamerika. Vermeiden Sie diese Weltgegenden um diese zeit - es gibt garantiert Wirbeelstürme, Schnee und Überschwemmungen."

Charity Bag zugunsten „Herzkinder Österreich“

Der Reinerlös der diesjährigen Vienna Fashion Night Charity Bags geht in in diesem Jahr an „Herzkinder Österreich“. Der Verein ist eine österreichweite Anlaufstelle für alle nicht medizinischen Anliegen und Belange für herzkranke Kinder, Jugendliche und deren Familien. Gemeinsam mit einem Team aus 25 MitarbeiterInnen betreut Herzkinder Österreich derzeit über 4.000 betroffene Familien in ganz Österreich und versucht, die Eltern bereits ab Erstellung der Diagnose „Herzkind“ aufzufangen und sie ein Stück des Weges zu begleiten.

(man)