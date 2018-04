Glööckler & Stoeckel im Auftrag der Fashion-Polizei

„Lieblingsoutfit“, „Der perfekte Beachlook“ und „Casino Royale – Eine verführerische Nacht in Monaco“: Das sind die ersten drei Mottos der neuen PULS 4-Highlightshow „Fashion-Duell – Jetzt fliegen die Fetzen“ (Montags, 20.15 Uhr, Puls 4).

Vier modische, stilsichere Österreicherinnen treten nun im Modewettstreit gegeneinander an, und stehen dabei im direkten Vergleich.

Dabei dürfen zwei Fashion-Ikonen natürlich nicht fehlen: Designer Harald Glööckler und Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel nehmen die Outfits der Kandidaten ganz genau unter die Lupe und küren dann einen glööcklichen Gewinner zum Fashion-Star der Woche.

Was jedoch vor der Kamera nicht zu sehen ist, sind die kleinen Star-Allüren von Herrn Glööckler: An das edle Antlitz des Designers darf nur er selbst Hand an legen, keine Visagistin!

Auch die Hand gibt der exzentrische Deutsche nicht gerne - er bevorzugt einen kleinen Stoß mit der Faust.

Und Fotos während das kunstvoll gezeichnete Gesicht noch nicht vollendet ist sind natürlich auch tabu! Ungeschminkt bekommt man einen Glööckler so oder so nicht zu sehen!

(vaf)