Google erklärt Thomas Brezina für tot

Auf der Bestseller-Liste steht er ganz oben, seine Lesungen sind heiß begehrt und auf Facebook und Instagram sorgt er mit seinen Posts für Lacher. Das Leben könnte für Thomas Brezina derzeit nicht besser laufen.

Nicht der erste Irrtum

Wer aber nach dem Kinderbuchautor googlet, der könnte einen kleinen Schock erhalten: Dort steht nämlich, dass der Vater von Tom Turbo am 8. November 2004 gestorben sei. Brezina nimmt es mit Humor und twittert: "Wie fühlt es sich an, wenn man tot ist? Ich kann nur sagen: HERRLICH! Laut Google bin ich 2004 gestorben und ich kann nur sagen, mir ist es nie besser gegangen!"

Wie fühlt es sich an, wenn man tot ist?

Ich kann nur sagen: HERRLICH! Laut Google bin ich 2004 gestorben und ich kann nur sagen, mir ist es nie besser gegangen! pic.twitter.com/buR5qGXw8R — Thomas Brezina (@_ThomasBrezina_) 18. Februar 2018

Wieso die Suchmaschine den quicklebendigen Autor für tot erklärte ist unklar. Brezina ist aber nicht der erste Star, der fälschlicherweise ins Jenseits geschickt wurde. Celine Dion und Morgan Freeman mussten auch schon dran glauben, um "Mr Bean"-Darsteller Rowan Atkinson wird in regelmäßigen Abständen getrauert. Thomas Brezina befindet sich also in guter Gesellschaft. Mittlerweile wurde der Fehler aber behoben.

Die Fans jedenfalls lassen den Autor höher Leben, als je zuvor.



(slo)