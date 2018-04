Graham Wardles Liebestrip ins schöne Wien

Es war das erste Mal, dass der kanadische TV-Star Europa besuchte. Grund dafür ist sein Engagement beim kommenden Frühlingsball "Dancer against Cancer" von Yvonne Rueff in der Wiener Hogburg (es gibt noch Tickets). Graham Wardle wird am Ball nämlich die Laudatio für die MyAid Gewinnerin Susan Posnick halten. Mit dabei: seine Ehefrau Allison.

Yvonne Rueff: "Wir sind besonders stolz, Graham auf Dancer against Cancer am 14. April in Wien zu haben, da er sich auch für die Prostata-Vorsorgeuntersuchung einsetzt. Er führte eine Bike-Tour für die Prostata-Awareness an."

Romantischer Wien-Spaziergang

Eingeladen hat ihn Starfotograf Manfred Baumann. Erstens shootete er den Feschak bereits in Kanada und zweitens sind sie mittlerweile Freunde geworden. Deshalb zeigten Nelly und Manfred Baumann den Wardles vor dem Ball die schönsten Plätze Wiens. Bei herrlich frühlingshaftem Wetter ... da lag auch der Liebesduft in der Luft.

Manfred Baumann: "Graham und Allison feiern am Sonntag ihren 3. Hochzeitstag in Wien und fahren dann einige Tage nach Italien in so romantische Städte wie Venedig und Rom."

Ja, und auch Nelly und Manfred haben nächste Woche ein schönes Jubiläum zu feiern - ihren 21. Jahrestag."

