Hollywood-Star Charlize Theron im Anflug auf Wien

Für die morgige Verleihung des "Swarovski Crystal of Hope" reist die Oscar- und Golden Globe-Preisträgerin bereits einen Tag früher an als ursprünglich geplant.

Auch wenn sie beim Life Ball am 2. Juni selbst nicht dabei sein kann, nimmt sie mit ihrer früheren Anreise an so vielen Veranstaltungen zum Jubiläum des Life Ball teil, wie es ihr Terminkalender zulässt.

„Mit ihren Jugendinitiativen in ihrer Heimat Südafrika leistet sie außerordentliche Arbeit, von deren nachhaltiger Wirkung ich mich bereits selbst überzeugen konnte. Daher ist es eine große Freude, Charlize Theron zu unserem Jubiläum in Wien begrüßen zu dürfen“, sagt Gery Keszler, Obmann von LIFE+ und Life Ball-Organisator.

"Es ist eine unglaubliche Ehre für CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project), den Swarovski Crystal of Hope zu erhalten. Wir sind natürlich sehr dankbar dafür, dass unsere Arbeit anerkannt wird, aber das ist in erster Linie der Verdienst unserer großartigen Programmpartner vor Ort in Südafrika und Ruanda”, so Theron.

Der Swarovski Crystal of Hope wird seit 2005 an Projekte verliehen, die sich mit innovativen Ansätzen im Kampf gegen HIV/AIDS auszeichnen. Darüber hinaus ist der Swarovski Crystal of Hope auch ein wichtiges Mittel zur Bewusstseinsbildung, weil sich am jeweils ausgezeichneten Projekt die Tragweite des vielschichtigen Problems HIV/AIDS eindrucksvoll darstellt.

Am Freitag, den 1. Juni geht der Österreich-Besuch von Charlize Theron weiter mit einem Aufenthalt in Salzburg, wo sie auf die Fahrer von "amfAR’s EpicRide to Life Ball" beim gemeinsamen Brunch auf Einladung der Galerie Ropac trifft.



