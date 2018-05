Im Dreivierteltakt zur nächsten"Fête Imperiale"

Am Freitag 29. Juni, sind die berühmten Lipizzaner bereits auf wohlverdienter Sommerfrische und überlassen „ihre“ Hofreitschule den rund 2.000 Besuchern der Fête Impériale – und den sechzig Debütantenpaaren, die die Fête Impériale 2018 eröffnen werden.



Dafür mussten sich die jungen Damen und Herren allerdings erst beim Vortanzen in der Spanischen Hofreitschule qualifizieren. Gefragt waren Linkswalzerkenntnisse, die die zukünftigen Debütantinnen und Debütanten unter Beweis stellten, denn diese sind Grundvoraussetzung, um den Sommerball eröffnen zu dürfen. Die jungen Damen werden lange weiße Kleider – geschmückt mit einer blauen Schärpe im Europa-Style (Europa ist heuer das Motto, da Österreich nur wenige Tage später den EU-Vorsitz hat) – tragen und die jungen Herren werden den Ball traditionellerweise im Frack eröffnen.

Schwarz-Weiß

Fast alle Bewerberinnen und Bewerber haben vor den Augen der Jury „bestanden“, einige sollten – so Thomas Schäfer-Elmayer – noch ein wenig üben. „Bis zur Fête Impériale sollten alle Debütantinnen und Debütanten den Linkswalzer beherrschen und über das Parkett der Winterreitschule schweben können“, so Elisabeth Gürtler, Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, die auch gleich einen neuen Trend bei den jungen Herren bemerkte: Tanzschuhe in Schwarz-Weiß, im Stil der Lipizzaner.

Das könnte Sie auch interessieren

(man)