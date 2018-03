Starke Promi-Frauen für mehr Gleichberechtigung

Der Internationale Frauentag, auch Frauenkampftag genannt, wird jährlich am 8. März begangen. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen.

"Heute" hat bei prominenten Frauen nachgefragt, wie sie diesen besonderen Tag begehen und wo es für sie noch viel Handlungsbedarf gibt.

"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski findet es gut, dass es einen speziellen Tag für die Frau gibt: "Gerade nach den Enthüllungen der letzten Zeit, die klar zeigen, dass Frauen oft noch immer nicht fair und gleichberechtigt behandelt werden.

Kampagnen wie ‚Time's Up' oder ‚#meetoo' können gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, da trägt der Weltfrauentag bestimmt seinen Teil dazu bei."

Sie selbst wird an diesem Tag bei den Proben der ersten "Let's Dance"-Show im Studio stehen. Umgeben von vielen starken Power-Frauen, die "ihre eigenen Wege gehen".

Handlungsbedarf sieht Swarovski bei Fairness und Gleichberechtigung: " Alle Menschen sollten gleichgestellt sein, unabhängig von Herkunft oder Geschlecht!"

Puls 4 Moderatorin Corinna Milborn ist als Power-Frau bekannt. Mit ihren kritischen Fragen macht sie vor Niemandem halt, egal ob Mann oder Frau.

Sie wird am 8. März auf all die starken Kämpferinnen anstoßen, die den Frauen von Heute den Weg geebnet haben.

"Ich bin diesen Frauen sehr dankbar!", so Milborn.

"Leider ist der Weltfrauentag so relevant wie eh und je. Wir sind noch sehr weit entfernt von gleichen Chancen. Ein Blick auf den Frauenanteil in den Vorstandsetagen zeigt das deutlich - dass dort eine Männerquote von über 90% herrscht, liegt sicher nicht daran, dass es nicht ein paar hundert qualifizierte und ambitionierte Frauen gäbe."

Für die Zukunft wünscht sich die Moderatorin, dass Kinder nicht schon von Anfang an in bestimmte Rollen gepresst werden: "Ich wünsche mir, dass Mädchen nicht mit dem Anforderung aufwachsen, immer lieb und dekorativ zu sein. Und Buben nicht in jedem Comic zu Kampf und Härte erzogen werden. Wir könnten viel freier leben!"

Schauspielerin Susanne Wuest, bekannt aus Filmen wie "Der Mann aus dem Eis" und "Ich seh ich seh" sieht den Weltfrauentag als einen guten Ansatz:

"Der Weltfrauentag steht nach wie vor für Gleichberechtigung und erinnert unter anderem an das noch relativ junge Wahlrecht für Frauen. Er ist ausserdem der Tag des Weltfriedens!"

Wirklich feiernt tut Wuest diesen Tag jedoch nicht. "Ich werde einen normalen und selbstbestimmten Arbeitstag haben! Das ist etwas, das sich in vielen Weltregionen die meisten Frauen immer noch wünschen."

Auch für sie ist der Wunsch nach Gleichberechtigung groß, gerade was die Entlohnung angeht. Es sei erstaunlich, dass man in unserer Region noch immer darüber diskutieren muss.

Designerin Michel Mayer wird den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück starten und es sich so richtig gut gehen lassen. Für sie hat die Bedeutung dieses Feiertages gerade in letzter Zeit besonders zugenommen.

"Mein persönliches Anliegen ist die Gleichstellung der Einkommen!"

Sängerin Virgina Ernst widmet dem Tag gleich ein ganzes Konzert in Koorparation mit Radio Wien. Gemeinsam mit Songcontest-Teilnehmerin Zoe und Sängerin Ina Regen singt Ernst für das Frauenrecht - zu sehen ist der Auftritt ab 19.30 Uhr im Novomatic Forum.

Dieses Jahr habe ich beschlossen zum Weltfrauentag etwas Neues zu erschaffen, nämlich das Weltfrauentag-Konzert 'Starke Stimmen - Starke Frauen'. Mit diesem Konzert möchte ich unterstreichen, dass auch wir Frauen ein starkes Geschlecht sind und Power haben.", so Ernst.

"Obwohl die Emanzipation schon sehr weit fortgeschritten ist, gibt es zahlreiche Bereiche in welchen die Geschlechtergleichstellung in ihrer Umsetzung zurückgeblieben ist. "

Die Sängerin wünscht sich, dass vor allem auch junge Mädchen geschützt werden und bei Gewalt gegen Frauen nicht weggesehen wird.

"Der Frauentag, ist der Tag an dem wir alle feiern, dass Frauen bald die Welt beherrschen werden. Es ist die jährliche Ankündigung des goldenen Matriarchats und ein Tag des Frohsinns.", so Autorin und Künstlerin Stefanie Sargnagel.

Top-Winzerin Marion Ebner-Ebenbauer ist in ihrem Genre eine von wenigen Frauen und muss sich in der Männer-Domäne behaupten.

Sie sieht zwischen Mann und Frau keinen Unterschied: "Wie sagen wir Winzer: wir haben alle die gleiche Sonne!"

Ebner-Ebenbauer hat dennoch einen Wunsch an die Frauenwelt: "Ich wünsche mir das Frauen sich über Leistung definieren, mutiger sind und ihr Köpfchen benutzen!"

So modern Österreich wirken mag, in vielen Ländern, in denen man es wohl vorerst gar nicht vermuten würde, ist der 8. März sogar ein gesetzlicher Feiertag. Darunter sind unter anderem Aserbaidschan, Kambodscha, Uganda und die Ukraine.

In China dürfen die sich die Frauen sogar den Nachmittag frei nehmen!





(vaf)