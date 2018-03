Ja ich will! Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß

Ganz in Weiß und doch grandios bunt wurde das älteste Porzellangeschäft Wiens, Albin Denk am Graben (316 Jahre Geschichte), unter Beisein der bekanntesten Wiener Traditionsbetriebe sowie zahlreicher Promis in ein fulminantes, romantisches Aufgebot verwandelt. Bis zum 17. März können sich Hochzeitspaare ganz viele schöne Sachen für ihren schönsten Tag und die wundervollen geheinsamen Jahre danach aussuchen. Denn: eine Hochzeitsliste ist nach wie vor ein Must Have unter Bräuten.

Hochzeitsliste

Initiatoren des Vienna Wedding Stores sind Martina Lillie, Inhaberin von Albin Denk und Blumenkünstler Andreas Bamesberger (Zweigstelle). Unter den mitwirkenden Marken sind: Augarten Wien, Meissen, Gmundner Keramik, Zur Schwäbischen Jungfrau, Wittmann, Jarosinski & Vaugoin, Dibbern, Die Schaufensterinnen, Susanne Bisovsky, Lobmeyr, Trinkreif, Tanzschule Elmayer, Heldwein und Knize, Patissière und Jungunternehmerin Camille Eder von Torterie Camille Wien und Helga Herz von der Papeterie Herz & Co.

Das Ballett-Traumpaar Maria Yakovleva und Richard Szabó veranschaulichten das perfekte Pas de Deux, im richtigen Leben sind sie allerdings noch nicht verheirate. Na, auf den Geschmack gekommen?

Maria Yakovleva: „Es ist so romantisch und überall diese wunderschönen Blumensträuße. Ja ich will - und diese lustigen Wundertüten mit den vielen Überraschungen sind das perfekte Geschenk!“

Auch Mode-Unternehmerin Doris Rose zeigte sich von der Idee begeistert: "Der Pop-Up Store ist eine grandiose Idee und eine Bereicherung für den stationären Handel, nämlich gemeinsame Sache zu machen und Wien als Hochzeitslocation mit allen diesen tollen Traditionsbetrieben neu zu positionieren!“

Als Pop-Up-Konzept widmet sich der Store ganz dem Thema „Hochzeit in Wien“ und ist noch bis 17. März 2018 von 11 bis 17 Uhr bei Albin Denk am Graben 13, 1010 Wien geöffnet.



(man)